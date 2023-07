Pino Insegno tornerà in televisione dopo anni di assenza. Il conduttore approderà in Rai e in molti hanno collegato la cosa alla sua amicizia con Giorgia Meloni. E’ davvero raccomandato dalla premier?

Pino Insegno raccomandato da Giorgia Meloni?

Dal prossimo settembre, Pino Insegno tornerà in Rai dopo anni di assenza con ben due programmi. La notizia ha fatto parecchio discutere, visto che il conduttore è molto amico di Giorgia Meloni. La domanda, a questo punto, è nata spontanea: è raccomandato dalla Presidente del Consiglio? Pino ha voluto rompere il silenzio e ha detto la sua in merito.

La replica di Pino Insegno

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Pino Insegno ha replicato a quanti lo considerano “un raccomandato politico per la sua amicizia con Giorgia Meloni“. Ha dichiarato:

“Per me parlano i numeri che ho fatto, la mia storia professionale, non le amicizie. Da quando ho iniziato a lavorare, saranno cambiati 12 governi, ma io sono figlio dell’affetto della gente, che ha un’arma potentissima: il telecomando. Poi ci sta di non piacere a tutti. Io sono della Lazio, magari a qualcuno della Roma non sto simpatico. Ma è una cosa sua, personale”.

Pino Insegno al timone de L’eredità

Oltre a Il Mercante in Fiera, Pino condurrà L’eredità al posto di Flavio Insinna. Cambierà qualcosa? Insegno ha dichiarato: