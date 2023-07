Pino Insegno: "Ecco perché Ainett Stephens non tornerà al Mercante In Fiera"

Perché Ainett Stephens non tornerà al Mercante In Fiera? Pino Insegno vuota il sacco.

Dopo anni di assenza, nella stagione televisiva 2023/2024, Pino Insegno tornerà in Rai con due programmi. Tra questi c’è anche Il Mercante in fiera, quiz show andato in onda su Italia1 nel 2006. Al suo fianco, però, non ci sarà la Gatta nera Ainett Stephens.

Intervistato da Davide Maggio, Pino Insegno ha parlato del suo ritorno in Rai. Dopo anni di assenza, il conduttore torna in Viale Mazzini con due programmi. Uno di questi è il vecchio quiz show Il Mercante in fiera, che nel 2006 è andato in onda su Italia1 e vedeva accanto a Pino la bellissima Ainett Stephens. Quest’ultima, però, non sarà al suo fianco.

Perché Ainett non tornerà a Il Mercante in fiera?

Pino ha dichiarato:

“Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Il Mercante in Fiera è un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci saranno anche nuove carte come l’Influencer e il Rapper. Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.

Insegno ha candidamente ammesso che Ainett non torna ne Il Mercante in fiera perché ha un’età avanzata.

Al posto di Ainett Stephens ci sarà un’altra Gatta nera, ma al momento non è stata ancora scelta. In merito al ritorno in tv de Il Mercante in fiera dopo tanti anni di assenza, Pino ha dichiarato: