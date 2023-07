Rai, Pino Insegno: "Non sono qui per Meloni, ma per meritocrazia"

Presentato come uno dei volti nuovi del nuovo palinsesto Rai, Pino Insegno ha voluto chiarire le ragioni dietro al suo ritorno in tv: “Conosco Giorgia Meloni da 20 anni, ma sono qui perché me lo merito”.

In occasione della presentazione della nuova offerta Rai a Napoli, Pino Insegno ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha tenuto a precisare quali sono i reali motivi del suo ritorno:

“Nessuno si è mai chiesto dopo che ho fatto 500 puntate di un programma perché non ci fossi più io a condurle. Vero, conosco daa più di 20 anni Giorgia Meloni e sono stato a Palazzo Chigi per organizzare una manifestazione di beneficienza (una raccolta fondi per combattere la Sla, ndr) ma all’uscita dicevo ai giornalisti ch’ero stato a Chigi perché c’è il caffè buono“.

Pino Insegno sempre al centro dell’attenzione

Negli ultimi mesi il nome di Pino Insegno è tornato in auge in Rai, non sono per sosituire Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità, ma anche per la sua vicinanza a Giorgia Meloni, ma il comico e doppiatore commenta così:

“Ho letto il mio nome anche per fare il ct della Nazionale. Lì ho avuto un brivido. D’altronde Mancini non si è qualificato ai Mondiali, quindi posso farlo anch’io anche se sono laziale. Nella televisione moderna c’è tantissimo spazio per le persone che la sanno fare, e io sono un buon artigiano“, ha concluso il doppiattore.