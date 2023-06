Pino Insegno torna in Rai: confermato al timone di Mercante in fiera

Pino Insegno torna in Rai: il conduttore è stato confermato al timone di Mercante in fiera, che torna in tv dopo 15 anni.

Dopo settimane di chiacchiericcio, c’è una conferma: Pino Insegno torna in Rai. A distanza di ben quindici anni, il conduttore porta in scena sulla televisione di Stato un programma che il grande pubblico aveva molto amato e che andava in onda su Mediaset.

Pino Insegno torna in Rai: che programma condurrà?

Pino Insegno, da sempre molto amico di Giorgia Meloni, torna in Rai. Il conduttore, stando a quanto sostiene Fanpage.it, è stato confermato come conduttore di un programma assente dalla tv da ben quindici anni. Stiamo parlando di Mercante in fiera, format parecchio amato dal grande pubblico.

Pino Insegno torna in Rai con Mercante in fiera

Mercante in fiera è andato in onda su Italia 1 nel 2006, con due stagioni. Al timone c’era sempre Pino Insegno. Adesso il conduttore riproporrà il format su Rai2. Il format dovrebbe debuttare in autunno con sessanta puntate. Probabilmente, come ipotizzato da TvBlog, occuperà la fascia oraria dell’access.

Dopo Mercante in fiera c’è L’Eredità

Dopo Mercante in fiera, Pino dovrebbe sostituire Flavio Insinna a L’Eredità. Molto probabilmente, il format su Rai2 servirà proprio per testare il gradimento del grande pubblico nei riguardi di Insegno. Il cambio di guardia con Insinna dovrebbe avvenire a gennaio 2024, quando il primo game chiude i battenti e il secondo debutta con la nuova stagione.