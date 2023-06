Home > Video > Giorgia Meloni: "Mes? Non alimentare polemiche" Giorgia Meloni: "Mes? Non alimentare polemiche"

"Sull’immigrazione l’onorevole Rosato richiama alla sobrietà. Io ho usato nel mio intervento di oggi toni estremamente sobri, a meno che lei non si riferisca agli scafisti perché con quelli non ritengo che servano toni sobri.Mentre sul Mes io nel merito non ho cambiato idea. Ma quello che vi ho chiesto stamattina, e quello che vi ho posto stamattina, non è un tema di merito, è un tema di metodo che, indipendentemente dall'idea che ciascuno di noi ha sulla utilità o meno del Mes, sulla capacità salvifica dello strumento, è capire se questo sia il momento per discutere questa materia. Ha senso che noi procediamo a una ratifica senza conoscere quale sia il contesto, senza conoscere come lo strumento del quale stiamo dibattendo si inserisce nella logica più generale, senza sapere qual è la riforma della governance del patto di stabilità, senza sapere che cosa è accaduto sull'unione bancaria, senza sapere che cosa è accaduto sulla garanzia dei depositi, su mille questioni che sono aperte e che secondo me è corretto me è corretto porre sul tavolo nella loro completezza?". Cosi la premier Giorgia Meloni nel suo intervento odierno alla Camera.