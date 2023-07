Ainett Stephens, il motivo per cui è fuori da Il Mercante in Fiera è OnlyFans

Ainett Stephens è fuori da Il Mercante in Fiera a causa della sua età. Questa, almeno, è la motivazione data dal conduttore Pino Insegno. La realtà, però, è diversa: pare che sia stata stata scartata a causa di OnlyFans.

Ainett Stephens: il vero motivo per cui è fuori Il Mercante in Fiera

A settembre, su Rai2, debutterà la nuova edizione de Il Mercante in Fiera. Al suo timone, come quindici anni fa, ritroveremo Pino Insegno. La Gatta Nera, invece, non sarà Ainett Stephens. Il conduttore, intervistato da Davide Maggio, ha dichiarato: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma“. Il motivo della mancata riconferma, stando alla versione ufficiale, è da ricollegare all’età, ma nelle ultime ore è spuntata fuori un’indiscrezione interessante. Sembra che Ainett non sia stata richiamata nel programma a causa di OnlyFans.

L’indiscrezione su Ainett Stephens e OnlyFans

A lanciare l’indiscrezione su Ainett Stephens fuori da Il Mercante in Fiera a causa di OnlyFans è stato Davide Maggio. Si legge:

“A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età, anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente. Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità. […] In quest’ottica le parole del conduttore ai nostri microfoni sarebbero da intendersi come diplomatiche (quel “è diventata un po’ più grande”, dopotutto potrebbe intendersi come “avrà altre priorità”). Ma vi è di più”.

La Gatta Nera diventa la Carta Nera

Secondo Davide Maggio, Ainett Stephens è fuori da Il Mercante in Fiera perché i vertici Rai non apprezzano la sua attività su OnlyFans. Non solo, pare che Viale Mazzini abbia anche deciso di abolire il ruolo della Gatta Nera in favore de la Carta Nera. Si legge: