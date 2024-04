Infissi e serramenti: consigli per una scelta durevole e funzionale

Una porta o una finestra diventa un elemento strutturale in ogni locale in cui essi sono collocati e cooperano per valorizzare o sminuire la bellezza dell’immobile. Scegliendo una porta che sia di legno, su un’architettura moderna, si ha immediatamente un elemento inestetico. Mentre avere dei tagli moderni in alluminio su una baita in montagna in legno, si ha un aspetto bizzarro e sicuramente brutto.

Concentrarsi sull’estetica degli infissi e dei serramenti non è il metodo migliore per sceglierli, ma è vero che essi rappresentano dei prodotti immediatamente visibili e dunque giudicabili. Dall’esterno, quando si osserva una casa o una palazzina, è normale che si notino queste strutture. Gli occhi osservano e il cervello valuta.

Solo che se ci si sofferma solo sull’estetica la scelta può essere poi non funzionale. Si hanno locali freddi o roventi, dispersione termica, inquinamento acustico e persino problemi di alti consumi per impianti di raffreddamento o riscaldamento.

Attenzione che comunque non ci si può poi pensare solo alla funzionalità sia per i costi che per le caratteristiche dell’immobile. Per esempio in un immobile che è soggetto ad una serie di movimenti sismici oppure di assestamento del terreno, inserendo il PVC si rischia di avere infissi che si spaccano. Le porte e le finestre in pvc si muovono e spostano per il troppo peso e quindi graffiano le superfici sottostanti. Dunque non è una scelta adatta.

Seguire i consigli da parte di rivenditori e costruttori è sicuramente un ottimo modo per comprare prodotti che siano di lunga durata.

OBIETTIVI DELLE PORTE E FINESTRE

Alle volte ci si ossessiona su un determinato materiale. Il legno è tra i più scelti e richiesti poiché è molto bello, regala una sensazione di accoglienza e crea un’atmosfera elegante. Però persino qui il materiale potrebbe non essere adeguato, di conseguenza si deve optare per altre tipologie.

L’alluminio invece è una lega ferrosa resistente e che non richiede mai una grande manutenzione, anzi è tra quelli che sono più economici nella loro tenuta negli anni. Solo che anche qui ci sono possiamo incontrare dei problemi nelle funzionalità.

Scegliete gli Infissi e serramenti informandovi sulle caratteristiche che posseggono a livello funzionale per poi valutare eventuali proposte estetiche.

Il legno è un ottimo isolante sia termico che isolante. L’alluminio è pratico, aderente alle pareti e resistenti, ma deve essere isolante perché è un ottimo conduttore termico. Oggi si creano degli infissi in materiali misti e questo consente di eliminare tale problema. Il ferro è sconsigliato in tutti le sue forme, almeno che non possegga un rivestimento isolante. C’è poi il PVC ottimo ed economico con una buona resistenza.

Taglio termico, quando averli?

Ultimamente va molto di moda il famoso “taglio termico”, ideale sia per le finestre, porte che per gli infissi. Sicuramente propone un eccellente ostacolo per la diffusione di incendi. Per fortuna non è che si innescano fiamme in case improvvisamente.

Chi ha intenzione di avere una tale protezione dovrebbe sceglierli. Essi sono poi consigliati negli ambienti lavorativi. Il taglio termico è perfetto per avere una robustezza che impedisce a intemperie e al clima di modificare la sua superfice e quella di altri materiali che vi sono posizionati sopra. Sarebbe bene averli solo in caso di abitazioni grandi con eventuali fiamme libere o ambienti di lavoro.