Ristrutturare casa: verità sui costi e consigli prima di iniziare

C’è da ingolosirsi con le agevolazioni e i costi proposti dalle ditte edilizie per quanto riguarda le ristrutturazioni. Nel senso che ci sono costi realmente bassi che ci fanno pensare: quasi, quasi ristrutturo caso o gli do una rinfrescata.

Ovviamente ci sono abitazioni che hanno una necessità assoluta di ristrutturazione perché sono vecchie, con crepe, distacchi di calcinacci oppure che hanno danni strutturali. Per esempio anche i balconi spesso hanno bisogno di interventi di riqualificazione perché purtroppo sono quelli più esposti alle intemperie e tendono a danneggiarsi prima. Contando poi sul fatto che sono pesanti, è facile che diventino pericolanti.

Però ci sono altre ristrutturazioni che si effettuano per dare una rinfrescata o comunque per dare un nuovo stile. Dunque occorre fare attenzione a quello che si vuole intraprendere come lavoro perché è facile che i prezzi aumentino oppure che non riusciate a portare a termine il lavoro.

LA VERITA’ SULLE RISTRUTTURAZIONI

Parliamo di costi e delle verità che riguarda il Ristrutturare casa. Siamo spesso attratti dai costi bassi che però ci debbono far pensare. Perché sono così bassi? In molti casi si parla di ditte edilizie che offrono dei lavori basici, come: rifacimento del pavimento e delle pareti. Dunque si effettua un intervento edilizio che è mirato solo agli esterni.

Se però durante questi lavori si notano danni strutturali, ecco che i prezzi schizzano alle stelle. Tanti consumatori decidono di rimanere con la ditta che stava eseguendo il lavoro di ristrutturazione low cost perché non vogliono prendere altre ditte. Questo però è una decisione che porta a conseguenze economiche disastrose. Fare dei confronti con dei preventivi è necessario per non pagare il doppio oppure il triplo.

I prezzi di una ristrutturazione valida, in cui ci sono interventi di riqualificazione che durano oltre i 20 anni, sono: dai 30.000 € ai 50.000 € per 50 mq.

Questo vuol dire che se trovate una ditta che vi propone una ristrutturazione a partire da 300 € al mq, dovete essere scaltri. Prima chiedere un sopralluogo e un chiarimento su quali sono i lavori reali da fare. Non fermatevi solo a quelli superficiali perché rischiate di fare dei lavori che durano pochi anni, non sono strutturali e in cui vi ritrovate poi a dover intervenire nuovamente.

Cosa devi fare prima di ristrutturare

Prendi sul serio questo lavoro. Prima devi avere le idee chiare su cosa devi ristrutturare e quali sono i problemi che ci sono nel locale o nella casa. Rifare il pavimento è utile, ma è bene controllare le condutture fognarie in modo che tra qualche anno non ci sia una qualche perdita. Questo vorrebbe dire demolire e rifare nuovamente il pavimento.

Stabilisci un budget massimo che puoi spendere, ma tieni in conto un eventuale costo aggiuntivo che, di media, è di 10.000 € per tutta un’abitazione di 50 mq. Non è detto che li dobbiate usare, ma non rischiate perché altrimenti avrete i lavori bloccati.

Scegli dei professionisti seri che mettono in elenco i problemi più costosi e valutano i materiali giusti. Inoltre richiedere più preventivi a più ditte, che effettuano sempre un sopralluogo, consente di capire quali sono i lavori reali da fare e quali sono quelli aggiuntivi.