Climatizzatori e condizionatori: come si usano?

Climatizzatori e condizionatori sono ideali come impianti di raffreddamento o raffrescamento per l'estate. Ecco tutto quello che devi sapere.

Le abitazioni, per essere piacevoli da vivere quotidianamente, debbono proporre delle buone temperature che variano in base alle stagioni. L’uso degli impianti di riscaldamento è necessario in inverno. il clima diventa rigido e freddo, ma in casa si vuole stare caldi o comunque avere delle temperature adeguate.

La preferenza di quale sistema avere in casa spesso verte su 3 tipologie principali: impianto di riscaldamento ad acqua alimentati dalle caldaie oppure ad aria con Climatizzatori e condizionatori. Quest’ultimi sono gli unici da usare per avere un impianto di raffreddamento o raffrescamento utilizzabile in piena estate.

Essi sono utili anche durante le mezze stagioni, vale a dire quando le temperature sono miti, ma è facile che rimangano o molto calde o molto fredde. Le giornate hanno rapidi cambiamenti e purtroppo sono gli ambienti chiusi a soffrirne.

Il climatizzatore e/o il condizionatore è ideale come impianto all’interno di ambienti lavorativi, specialmente nelle attività pubbliche o lavorative. Si installano e funzionano elettricamente. Basta accenderli e impostare i gradi che si desiderano ed essi iniziano a funzionare. Non hanno bisogno di speciali autorizzazioni o permessi.

COME SI USANO?

Come si usa un climatizzatore o un condizionatore? Ultimamente gli utenti sono più attenti alle funzioni degli elettrodomestici perché essi hanno bisogno di attenzioni e manutenzioni. Usarli senza pensare ad una pulizia interna, a quanto consumano oppure a quale sia la loro resa, li rende inutili. Vogliamo dire che se un condizionatore non viene mai pulito, non possiamo poi stupirci se dalle sue ventole fuoriescono nuvolette di polveri che appestano l’aria. Un climatizzatore che si accende, improvvisamente, per tante ore al giorno, inizia a perdere acqua e capita perché lo mandiamo sotto sforzo, lo surriscaldiamo.

I climatizzatori e unitamente i condizionatori sono molto efficaci, ma solo se sappiamo come usarli. Occorre fare pulizia almeno annualmente completa di sanificazione per evitare che ci siano germi interni. Però è necessario capire che essi non sono impianti di riscaldamento potenti come le caldaie.

Infatti in inverno essi sono in grado di riscaldare gli ambienti, ma solo se sono stati progettati per la metratura disponibile. Per esempio per un solo ambiente di 40 mq è sufficiente uno solo di questi dispositivi. Se si ha una metratura di 80 mq è bene installarne due. Essi andranno a sostenere le temperature in modo uniforme e quindi realmente sono in grado di riscaldare. altrimenti, avendo un solo dispositivo per 80 mq, appena lo si spegne, dopo nemmeno 10 minuti, ecco che si ha un raffreddamento. Ciò capita perché la metratura ha degli sbalzi di temperatura interni.

Abbi cura del climatizzatore e/o condizionatore

La cura di questi dispositivi avviene con delle pulizie e controlli. La pulizia interna o del filtro deve avvenire una volta ogni 6 mesi se lo usiamo molto, sia in inverno che in estate. Lo stesso vale per ambienti lavorativi. Inoltre, se lo manteniamo spento per oltre i 4 mesi, prima di accenderlo si debbono pulire i filtri e fare le sanificazioni.

Il controllo delle sue funzionalità, consumi e assorbenze elettriche, come anche della resa della temperatura, fredda o calda, si effettua ogni 2 anni.