Infissi in pvc: l'equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità

Gli infissi in pvc offrono versatilità e adattabilità, replicando esteticamente legno e alluminio. I consigli per un'installazione efficace.

Avendo tra le mani degli infissi che sono in pvc si ha la sensazione che si tratti di una lega dura, plastica che è appunto la caratteristica del suo materiale. Solo che in base al tipo di lavorazione, spessore e ai pigmenti usati, sia a livello visivo che per il tatto, sembra che essa sia alluminio oppure legno.

Essendo un materiale plastico ha appunto la possibilità di modificare la sua forma. Alcune lavorazioni sono realmente particolari poiché si replicano perfettamente sia i difetti o le caratteristiche del legno che la sua colorazione.

Chiunque tenga all’estetica della propria abitazione cerca di avere prodotti che possano immediatamente far capire lo stile che si vuole. Solo che in alcuni casi, persino per problemi che sono strutturali delle pareti, non possiamo utilizzare dei materiali che non si adeguano all’abitazione stessa.

Per esempio il legno, in un’abitazione vecchia, con dei muri che sono distorti o curvi, cosa che capita più spesso di quello che si pensa, avere degli infissi in legno è controproducente. Essi non riescono ad aderire perfettamente alle pareti poiché quest’ultime sono appunto curve. Alla fine quindi si ha un bell’aspetto, ma zero efficacia.

Gli infissi, di qualsiasi genere, per isolare gli ambienti debbono aderire perfettamente alle mura su cui vengono collocati. Quindi prestate attenzione a quali sono le reali funzionalità dei diversi materiali in modo che facciate la scelta migliore.

NIENTE SPIFFERI IN CASA

Avete mai notato che in salotto oppure in camera da letto, nonostante le porte e le finestre siano ben chiuse, avvertite uno “spifferino”? C’è chi si lamenta di aver sostituito le finestre, senza toccare gli infissi, è il problema non si è risolto.

Purtroppo non è stato identificato il vero problema che non è altro che gli infissi. Essi hanno una grande importanza negli ambienti perché debbono isolarli totalmente. La loro perfetta aderenza alle pareti consente appunto di avere poi un ostacolo da qualsiasi intemperie.

I famosi “spifferi” penetrano in casa dalle pareti e dal distanziamento degli infissi da essi. Per questo si debbono scegliere degli Infissi in pvc che sono tra i migliori per isolare in tutti i modi. Perfetti per mantenere le temperature, impedire sbalzi di temperatura, evitare che il vento entri in casa e che ci sia una dispersione del calore verso l’esterno. Consigliati perfino per avere un buon isolamento acustico poiché sono fonoassorbenti.

Ottima aderenza su misura

Preferire il pvc vi fa risparmiare denaro sia perché è un materiale economico, ma anche perché si ha un prodotto che è facile da modificare in base alle problematiche strutturali. Esso rimane il materiale migliore per quanto riguarda i bassi costi per la costruzione di serramenti e di infissi su misura.

La sua aderenza alle pareti avviene con delle modifiche che si possono fare in tempo reale. Mentre l’installatore provvede a fissarle si possono riempire, eventuali curve o mancanze di intonaci, con del silicone che aderisce perfettamente al pvc.

Questo fa risparmiare tempo e denaro ottimizzando gli ambienti interni e quindi migliorare la qualità abitativa che è l’obiettivo da raggiungere sempre.