Cosa scelgo come condizionatore? Oltre alle caratteristiche del dispositivo è bene che il consumatore si preoccupi di affidarsi a delle aziende che abbiano un “nome”. Identificando il marchio si potrà contare su una serie di servizi che sono proposti dall’aziende e che contribuiscono a farla conoscere al pubblico.

Comprando un condizionatore che appartiene ad un’azienda che è da meno di un anno nel settore, non è possibile avere una piena comprensione di quali sono i servizi e della loro qualità. Mentre rivolgendosi ad aziende più affermate, come i Condizionatori Argo, si hanno diverse informazioni. Sia sui prodotti che essa propone che sulla qualità dei servizi.

Frequentemente si acquistano dei dispositivi che sono economici, magari che sono senza un “nome”, in classe energetiche basse, dalla B a scendere. Risparmiando tanto denaro sull’acquisto del prodotto si rischia poi di avere: condizionatore scadente, pessima qualità dei materiali e degli ingranaggi, tecnologia vecchia, alta assorbenza energetica e scarsa resa termica.

Facendo un confronto possiamo risparmiare, sul prezzo di acquisto, rispetto ad un condizionatore di un marchio, fino a 100 € per poi spenderle, in meno di 3 mesi, in bollette elettriche. Risultato: si ha un dispositivo che ci fa spendere almeno 400 € all’anno in più di un modello in classe energetica A appartenente ad un determinato marchio.

Dunque non conviene mai comprare dei dispositivi di riscaldamento e raffreddamento che non siano con buone tecnologie interne e con classe energetiche alte.

ARGO, FACILE DA INSTALLARE

Su cosa ha puntato l’Argo per farsi conoscere ai consumatori? La sua attenzione è stata su due elementi principali: facilità di installazione e bassa assorbenza elettrica.

I consumatori hanno il diritto di avere un condizionatore che non richieda grandi opere murarie oppure dove si spende tanto per i costi di installazione. La manodopera è infatti pagata in base alle ore di montaggio e quando un dispositivo è complesso, ha bisogno di diverse condutture oppure di una serie di interventi di collegamento, il tecnico impiega tanto tempo. Tempo che poi diventa costoso. Mentre l’Argo propone rapidi tempi di installazione dove i costi variano dalle 80 € fino a 150 €, molto meno della media nazionale.

Ovviamente il lavoro dipende anche dalle dimensioni del dispositivo oltre che dal posizionamento.

Potenza contenuta, robusta resa termica

Cos’è la potenza contenuta? I modelli di condizionatori della Argo, come il modello a muro multisplit oppure Hicomfortplus 18, dimostrano quando si risparmia sull’energia elettrica, senza diminuire la resa termica.

La tecnologia della Argo ha puntato su dei componenti che sono compatti, ma robusti di ottime leghe metalliche che consentono un lungo uso è una lenta usura. Un modo per avere un dispositivo che sia di “lunga vita”. Allo stesso tempo i metalli interni sono antibatterici e ciò indica una forte diminuzione delle polveri, condense e di proliferazione dei germi che spesso provocano delle chiazze di muffe oppure aumentano la presenza e comparsa di ruggine.

La resa termica è altissima poiché si sfrutta il recupero delle energie latenti che spesso rimangono all’interno del dispositivo e sono poi inutilizzate. Dunque si ha una buona temperatura in poco tempo e soprattutto con poca energia.