Infissi in legno: soluzione isolante e versatile per il tuo arredamento

Gli infissi in legno sono la soluzione ideale per creare un'ambiente elegante e funzionale, garantendo la privacy.

In edilizia e nell’arredamento il legno è il materiale maggiormente utilizzato. Bello, isolante, pratico e funzionale. Alcune di queste strutture sono perfette per creare ambienti che siano ottimizzati a livello funzionale.

Le stanze interne debbono essere assolutamente isolate per evitare sbalzi e dispersione delle temperature. occorre un minimo di isolamento acustico per mantenere la propria privacy. Grazie alle tante tonalità dei legni si riescono a creare ambienti che nonostante siano vuoti, sono eleganti.

INFISSO LEGNO TAGLIO TERMICO

Un’ottima tipologia di infisso è quello a taglio termico. Essa diventa ideale per bloccare ed evitare che gli incendi si propaghino. Le camere risultano più protette. Vediamo che è perfetto per quanto riguarda la bassa conducibilità e per la resistenza.

Al suo interno ritroviamo un materiale isolante, che può essere anche alluminio oppure altra tipologia di legno più resistente. Ciò impedisce al fuoco di propagarsi e quindi si spegne poiché non viene alimentato da altro materiale combustibile. Però, tale “anima” mantiene in forma e sostiene anche il legno esterno. Dunque esso non subisce delle deformazioni date dalle modifiche che nascono a causa di un ristagno di acqua oppure dall’attacco degli insetti.

Si ha un infisso che è più facile da restaurare. I costi per la sua manutenzione diminuiscono e non si temono le umidità interne agli ambienti. Concludendo vediamo che il taglio termico non è solo protettivo dal fuoco, ma anzi è utile per avere un infisso immutabile negli anni e nel tempo futuro.

Vero che il legno è scadente?

No! Chiariamo che spesso i consumatori che desiderano il legno in casa, per i propri infissi e serramenti, si ritrovano ad avere notizie confuse. Molte volte sono proprio le persone che si conoscono, amici e colleghi, che si lamentano o che parlano tanto per dire la loro.

Il legno è un materiale del tutto naturale, come tale ha delle problematiche. Nel mercato ci sono poi diverse qualità e lavorazioni che confondono ancora di più. Per esempio l’acquisto di infissi che sono di legno, ma low cost. Sapete cosa vuol dire? Comprandoli rischiate di avere un infisso sottile, di legno di scarto, dove la sua lavorazione o essiccazione è scarsa per riuscire a ridurre i costi. In questo caso è ovvio che non avrete un prodotto di lunga durata e che sicuramente inizia a spellarli o a incurvarsi entro un anno al massimo.

Solo che i consumatori non vengono messi al corrente di questa realtà quando li acquistano. I venditori hanno intenzione appunto di liberarsi dei loro prodotti e non parlano certo degli svantaggi.

Rivolgersi a un rivenditore che offre diversi modelli e varietà di infissi, in cui si hanno dei chiarimenti sulle caratteristiche e avendo degli Infissi in legno di un buono spessore, la situazione cambia. Ovviamente i prezzi sono più alti, ma quali sono i vantaggi? In base alla lavorazione si ha un materiale perfettamente essiccato e redo impermeabile. Non creano deformazioni fino a oltre 10 anni e soprattutto sono adattabili alle diverse forme strutturali che si modificano a causa di assestamenti strutturali o sismici.

In conclusione occorre conoscere e valutare la qualità del legno per non avere degli infissi che siano scadenti.