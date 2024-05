Disinfestazione topi: soluzioni per proteggere casa e giardino

Le cause delle infestazioni di topi sono molti. Ecco le soluzioni di disinfestazione per proteggere la tua casa e il tuo giardino.

Topini che girano indisturbati in casa o in giardino? Vederli che si arrampicano sulla facciata, su qualche tubo esterno oppure che pasteggiano allegramente in un bidone dell’immondizia esterno, non sono immagini piacevoli.

I roditori, specialmente i topi, ci danno subito una sensazione di ribrezzo e, allo stesso tempo, di spavento. Una reazione istintiva poiché ci rendiamo conto, nonostante non si è degli esperti della vita e della pericolosità che hanno questi animali, che sono pericolosi.

Un’infestazione di topi è determinata da tanti fattori. Pessima pulizia in casa. Gli scarti di cibo non sono protetti in un bidone con coperchio o che sia isolato. Si hanno problemi fognari interni ed esterni che li attraggono. Lasciamo cibo in casa, come la frutta nel cesto, che però è una grande attrattiva per questi animali. Spesso i problemi peggiori di infestazioni sono dati direttamente da cause esterne, che non possiamo controllare, ma di cui ne siamo vittime. Perfino la presenza di uccelli o piccioni che nidificano nei sottotetti o nella casa vicino, ci porta ad avere topi nella nostra abitazione.

Come fare per non averci a che fare? Le soluzioni sono di usare disinfestazioni studiate in base alla loro: quantità, varietà e ai problemi che conosciamo nell’ambiente in casa e fuori.

PREVENIRE, GESTIRE, ELIMINARE

La Disinfestazione topi si classifica in tre interventi: prevenzione, gestione ed eliminazione. Ovviamente è possibile scegliere tra questi.

Quando è palese che abbiamo i topi in casa si può provare ad agire da soli, ma come? Occorrono delle esche che siano con veleno a lento rilascio in modo da riuscire ad attrarre tante unità di topi che si avvelenano mangiando questo cibo. Tuttavia considerate che poi la morte e quindi la carcassa potrebbe annidarsi in qualche parte di casa che è difficile da raggiungere. L’odore un topo morto non è piacevole ed è realmente orribile.

Affidarsi ad una ditta propone sia la possibilità di interventi “meccanici” che naturali. Alcuni dispositivi sono di recupero e intrappolamento di questi animali. Essi si introducono all’interno di un dispositivo che li attrae con odori che sono piacevoli, di cibo o altro. Una volta entrati non possono uscire. La ditta poi ritira il dispositivo e quindi si occupa delle carcasse.

Mentre la lotta naturale avviene studiando gli interventi diversi da fare in base alla tipologia di roditori che si hanno. I topi sono: di campagna, cittadini, ratti neri o dei tetti e quelli di fogna che sono grigi, grossi e cattivi.

Lotta contro i topi

La lotta contro i topi non avviene solo con la gestione di una infestazione di medie o grandi dimensioni e l’eliminazione dei componenti delle colonie che si hanno in casa o fuori di essa.

La prevenzione è fondamentale, specialmente quando si è già stati vittime di queste presenze. I topi tornano nelle zone che già hanno infestato. C’è sempre qualche componente che si allontana o che scampa alla disinfestazione e quindi potrà tornare per fondare una nuova colonia. Oppure la prevenzione deve avvenire quando si iniziano a notare, negli ambienti vicini, queste presenze.

Gli interventi di prevenzione sono molti e utilizzano anche dispositivi che sono repellenti olfattivi oppure sonori.