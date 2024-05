Incidente sul lavoro, Spini di Gardolo: un 19enne in ospedale

Altro incidente sul lavoro, questa volta a Spini di Gardolo, un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in una brutta caduta all'interno di un pozzetto

Nel cuore della mattinata del 16 maggio, un evento tragico ha scosso la tranquilla zona industriale di Spini di Gardolo, nel zona territoriale di Trento.

È accaduto un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane di appena 19 anni, secondo le prime informazioni emerse, il giovane è precipitato in un pozzetto, scatenando una rapida risposta da parte delle autorità locali e dei soccorritori.

Immediatamente dopo l’evento, vigili del fuoco e personale sanitario si sono mobilitati sul luogo dell’incidente, cercando di portare il giovane in salvo, dove poi è stato trasportato in ospedale.

I vigili del fuoco hanno lavorato con determinazione per liberare il giovane dalla situazione critica in cui si trovava, nel frattempo, gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure mediche sul posto, valutando la gravità delle ferite e stabilizzando il paziente per il trasporto.

Una volta estratto con successo dal pozzetto, il giovane è stato affidato con al personale medico dell’ambulanza, che ha avviato le procedure necessarie per il trasporto in sicurezza. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno trasportato il ragazzo in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento.