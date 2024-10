Incidente a Empoli, moto da cross contro auto: morto 16enne

Empoli piange la scomparsa di Diego Prosperi. Il ragazzo, che frequentava l’istituto Ferraris Brunelleschi della città, è morto eri pomeriggio a seguito di un gravissimo incidente stradale che lo ha visto protagonista insieme alla sua moto da cross.

Empoli, morto 16enne: l’incidente con la moto da cross

Secondo una prima ricostruzione, pare che lo scontro, avvenuto in via Sanzio intorno alle ore 12, sia capitato a causa di una negligenza da parte dello stesso ragazzo. Il giovane, per motivi ancora del tutto da verificare, avrebbe perso il controllo del veicolo a due ruote sul quale si trovava, prima di schiantarsi contro un’automobile in sosta. Lo scontro è stato violentissimo e il giovane è finito in arresto cardiaco. Purtroppo, nonostante il celere intervento dei medici del 118, accorsi sul posto con un’ambulanza, il ragazzo non ce l’ha fatta. Diego è morto all’ospedale San Giuseppe di Empoli, lì dove era stato accompagnato qualche ora prima in codice rosso.