È stato ritrovato morto Davide Manca, il 41enne disperso da sabato scorso nella riserva naturale di Monte Arcosu, in Sardegna

Nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, intorno alle 11, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo di Davide Manca, 41 anni, scomparso durante un’escursione nel territorio di Monte Arcosu, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Ritrovato morto Davide Manca

I resti dell’uomo sono stati rinvenuti circa 500 metri più a valle dal rifugio dell’oasi di Monte Arcosu; una delle zone più colpite dal nubifragio del weekend.

A ritrovarlo sono state le squadre specializzate in ricerca fluviale dei vigili del fuoco, che sono state trasportate in elicottero a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che rendevano l’area inaccessibile anche per un’escursione a piedi.

Sotto il coordinamento della Prefettura, è stato predisposto il recupero del corpo con l’impiego del Drago143 del reparto volo dei vigili del fuoco di Alghero.

Le ricerche di Davide Manca

Le ricerche erano iniziate nella giornata di domenica, dopo che i compagni di escursione di Manca avevano allertato le autorità dopo che la notte precedente era stato travolto dalla piena del Rio Camboni. Nonostante le speranze di amici e parenti, che si erano mobilitati per cercarlo nella giornata di ieri insieme ai soccorritori, il suo corpo è stato individuato solo stamattina.

Il cordoglio per la morte di Davide Manca