Gestire la propria energia in modo flessibile? Con le moderne soluzioni di SENEC

SENEC costituisce un punto di riferimento nel settore dell'energia rinnovabile. Con le soluzioni di SENEC è possibile gestire l'energia in modo flessibile.

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza, SENEC costituisce un prestigioso punto di riferimento nel settore dell’energia rinnovabile. L’azienda tedesca, attiva dal 2009, si pone l’obiettivo di trasformare il modo in cui individui e imprese producono, utilizzano, condividono e gestiscono l’energia. Attraverso una gamma completa di sistemi intelligenti di accumulo e soluzioni per incrementare l’efficienza energetica, SENEC promuove il cammino verso la costruzione di un futuro più green.

Le soluzioni che fanno parte dell’offerta di SENEC sono progettate per minimizzare l’impatto sull’ambiente e, allo stesso tempo, ridurre i costi energetici. Sono, del resto, il frutto di un processo di realizzazione conforme ad elevati standard di qualità, al fine di fornire sicurezza, efficienza e longevità. Un’autorevole conferma giunge proprio dalle certificazioni e dai premi ricevuti in oltre 15 anni di attività.

Il profondo impegno di SENEC si concretizza anche attraverso le numerose iniziative sostenute e le collaborazioni instaurate con realtà autorevoli, attive nel settore sportivo o della ricerca. L’obiettivo, anche in queste azioni, è sempre quello di promuovere e diffondere i valori della sostenibilità ambientale e sociale.

La filiale italiana dell’azienda, SENEC Italia, è stata creata nel 2017 e dispone di due sedi operative, localizzate a Milano e Bari. Nel 2018, invece, SENEC è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei principali fornitori di energia in Germania. Questa partnership ha consolidato la capacità di SENEC di sviluppare soluzioni energetiche performanti e all’avanguardia.

SENEC Italia, impresa certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, si avvale di un team giovane, dinamico e altamente specializzato. Ogni giorno, i professionisti agiscono con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle generazioni future, puntando a lasciare loro un mondo più sostenibile.

SENEC costituisce un punto di riferimento autorevole per aziende, clienti privati e installatori, considerati come dei partner fondamentali. Le stesse soluzioni offerte, del resto, hanno lo scopo di donare alle persone la libertà di produrre, usare e condividere la propria energia rinnovabile, gestendola in maniera consapevole e intelligente.

Per ciò che riguarda i prodotti disponibili, i clienti possono beneficiare di numerose opzioni. SENEC.Home, ad esempio, è un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle abitazioni. Garantisce una riserva di energia personale che può essere sfruttata 24 ore su 24, in totale libertà. Così, è possibile raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica.

Gli innovativi pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar consentono di massimizzare la produzione di energia pulita. A ciò si uniscono varie tipologie di wallbox domestica, compatte, flessibili, facili da installare (sia all’interno che all’esterno) e intelligenti.

Per scoprire tutte le caratteristiche dei prodotti che figurano nell’offerta è sufficiente esplorare il sito ufficiale https://senec.com/it. Qui, infine, i clienti possono contattare il team dell’azienda e richiedere un preventivo gratuito.