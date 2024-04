Milano: interrogati 4 agenti Beccaria sospesi, ex comandante risponde al gip

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Davanti al gip di Milano Stefania Donadeo sono sfilati quattro degli otto agenti della polizia penitenziaria del carcere Beccaria sospesi dal servizio dopo l'inchiesta della procura meneghina che ha svelato presunte torture e maltrattamenti. Sono uno si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre gli altri tre hanno risposto alle domande; gli altri sospesi saranno sentiti domani. Tra gli interrogati di oggi c'è anche l'ex comandante del carcere minorile Francesco Ferone che, per poco meno di due ore, ha risposto al gip, per lui (la procura aveva chiesto la misura cautelare, respinta) l'accusa è di aver falsificato le relazioni per coprire le violenze dei colleghi.