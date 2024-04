Governo: La Russa, 'luna di miele dura 6 mesi, con Meloni più forte di prima'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - I migliori risultati del governo Meloni? "Sono un uomo di parte in un ruolo non di parte, ma credo che la migliore risposta sia quella arrivata dagli italiani: non è semplice vedere un sostanziale consenso più forte di quello che c'era al momento d...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – I migliori risultati del governo Meloni? "Sono un uomo di parte in un ruolo non di parte, ma credo che la migliore risposta sia quella arrivata dagli italiani: non è semplice vedere un sostanziale consenso più forte di quello che c'era al momento del voto. Si dice che la luna di miele finisce dopo sei mesi, eppure continua, credo gli italiani abbiano compreso i risultati" conseguiti. Uno in particolare è quello che la sinistra non si aspettava: dicevano che l'arrivo di Meloni avrebbe creato danno in Europa e nel mondo, ovunque va invece riceve abbracci, consenso e adesioni". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato da Bianca Berlinguer alla conferenza programmatica di Pescara.