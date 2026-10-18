Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, sabato 17 ottobre 2026, di "Ballando con le Stelle", con Barbara D'Urso che ha stupito tutti dando un bel 10 all'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Colpo di scena durante la puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show Rai condotto da Milly Carlucci. Barbara D’Urso, infatti, ha spiazzato tutti. Ecco cosa è successo con Pasquale La Rocca e Ornella Muti.

Ballando con le Stelle: il triangolo D’Urso-La Rocca-Muti

In queste prime puntate della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” sta senza dubbio tenendo banco il “triangolo” tra Barbara D’Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti.

Come ricorderete lo scorso anno la conduttrice era concorrente proprio in coppia con il ballerino che quest’anno, con la D’Urso in giuria, balla in coppia con Ornella Muti, in gare come concorrente. Nelle scorse settimane si sono alimentate diverse polemiche sulla presunta gelosia di Barbara D’Urso, soprattutto dopo il filmato del bacio tra a La Rocca e Muti che aveva chiuso la passate performance.

Ora però pare che la questione sia risolta, o per lo meno così è sembrato dopo la puntata di ieri sera. Ecco che cosa è successo.

Ballando con le Stelle, incredibile colpo di scena: Barbara D’Urso cambia idea su Ornella Muti e La Rocca

Ieri sera, sabato 17 ottobre 2026, è andata in onda una n uova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci che appassiona milioni di spettatori ogni anno.

A stupire il voto dato da Barbara D’Urso alla coppia formata da Pasquale La Rocca (suo ex partner di ballo) e Ornella Muti. Al termine della performance, che ha provocato la standing ovation da parte del pubblico presente, ecco le parole della conduttrice: “Mi è piaciuto moltissimo, bello. Tutto bello. Le coreografie belle, gli abiti bellissime, le interpretazioni. Mi è piaciuto moltissimo,” assegnando poi un bel voto 10. A parlare poi La Rocca che ha voluto ringraziare la Carlucci: “”In questi anni ho conosciuto tante persone meravigliose, ma quest’anno mi hai fatto un grande regalo perché ho conosciuto una persona meravigliosa che terrò sempre nel mio cuore“. Parole che sono state interpretate da molti come una frecciatina velata alla D’Urso.