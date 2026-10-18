Ornella Muti e Pasquale La Rocca dominano la terza serata di Ballando con le Stelle, con una classifica ricca di colpi di scena e ospiti inattesi.

Sabato 17 ottobre 2026, Ballando con le Stelle è tornato in prima serata su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. La terza puntata ha mantenuto l’assenza di eliminazioni, confermando la tensione tipica della competizione: tutte le coppie hanno avuto la possibilità di esibirsi senza temere il ballottaggio. La diretta è stata trasmessa anche in streaming sul servizio RaiPlay, garantendo l’accesso a chi preferisce seguire lo show online.

Vincitori e punteggi della terza puntata

Al termine delle esibizioni, la giuria e il pubblico hanno premiato Ornella Muti e Pasquale La Rocca che hanno totalizzato 78 punti. Si tratta di 20 punti aggiunti al risultato della puntata precedente, portando la coppia al primo posto assoluto. Al secondo gradino della graduatoria troviamo Andy Diaz e Gioia Giovanatti con 74 punti, seguiti da Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli a 72 punti.

Nessuna coppia ha dovuto affrontare un ballottaggio: tutti i concorrenti sono rimasti in gara per la prossima serata.

Classifica completa e movimenti in graduatoria

La classifica finale della terza puntata si presenta così:

1. Ornella Muti & Pasquale La Rocca – 78 punti

2. Andy Diaz & Gioia Giovanatti – 74 punti

3. Alberto Ravagnani & Erika Martinelli – 72 punti

4.

Monica Guerritore & Luca Urso – 62 punti

5. Aurora Ramazzotti & Nikita Perotti – 46 punti

6. Manuela Moreno & Carlo Aloia – 44 punti

Le posizioni dei concorrenti di media classifica sono cambiate notevolmente rispetto alla puntata precedente, soprattutto grazie all’intervento dei giudici.

I punti dei giudici

Il tesoretto della puntata è stato suddiviso in tre parti, ciascuna attribuita da una giudice. Francesca Fialdini ha premiato Andy Diaz e Gioia Giovanatti, garantendo loro una spinta decisiva dal quarto al secondo posto. Simona Ventura ha invece conferito i suoi punti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, consolidando la loro leadership. Infine, Rossella Erra ha deciso di sostenere Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, permettendo loro di raggiungere il terzo gradino della classifica.

Le ballerine ospiti: Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli

Un ulteriore elemento di spettacolo ha caratterizzato la serata: la presenza di due ballerine per una notte. Rosanna Lambertucci nota al pubblico di Bar Centrale ha ballato un energico jive in coppia con Dario Scuderi. Parallelamente, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) ha eseguito un vivace merengue al fianco di Chiquito. I punti ottenuti da queste performance sono stati inseriti nel tesoretto e successivamente ripartiti tra le coppie in gara, come previsto dal regolamento.

Prospettive per la quarta puntata

Con la classifica ormai definita, la sfida si sposta sulla quarta puntata, prevista per sabato prossimo nella stessa fascia oraria. I vincitori della terza puntata potranno contare su un bonus di 20 punti, mentre le coppie in fondo alla graduatoria cercheranno di risalire la classifica con nuove coreografie e possibili bonus aggiuntivi. Anche la prossima puntata sarà trasmessa su Rai 1 alle 21:30 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay, garantendo al pubblico la possibilità di seguirla ovunque si trovi.