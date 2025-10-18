Home > Lifestyle > Tale e Quale Show, chi ha vinto la quarta puntata? Ecco la classifica

Ieri sera è andata in onda la quarta serata del programma condotto da Carlo Conti su Rai 1: ecco chi ha trionfato.

Ieri sera, venerdì 17 ottobre 2025, è andata in onda la quarta puntata del programma Rai condotto da Carlo ContiTale e Quale Show“. Ma, chi ha vinto? Innanzitutto è stata una puntata ricca di emozioni e performance davvero da ricordare.

I giudici, i soliti Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, e io giudice speciale della serata, Andrea Pucci, hanno votato per Peppe Quintale che, quindi, si è aggiudicato la puntata, grazie alla sua interpretazione di Tony Hadley. E gli altri? Ecco a voi la classifica.

Tale e Quale Show, la classifica della quarta puntata

Come abbiamo visto, ad aggiudicarsi la quarta puntata di “Tale e Quale Show” è stato Peppe Quintale, che ha interpretato Tony Hadley. Ma ecco la classifica della quarta serata:

  1. Peppe Quintale;

  2. Gianni Ippoliti;

  3. Pamela Petrarolo;

  4. Antonella Fiordelisi;

  5. Maryna;

  6. La Donatella;

  7. Samuele Cavallo;

  8. Tony Maiello;

  9. Insinna e Cirilli;

  10. Carmen Di Pietro.

C’è già grande attesa per la quinta puntata in cui, per esempio, vedremo Peppe Quintale nei panni di Jovanotti, Pamela Petrarolo in quelli di Mia Martini e Gianni Ippoliti sarà Tony Effe.