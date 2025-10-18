Chi ha vinto la quarta puntata di “Tale e Quale Show“? Ecco la classifica completa della serata.
Tale e Quale Show, chi ha vinto la quarta puntata?
Ieri sera, venerdì 17 ottobre 2025, è andata in onda la quarta puntata del programma Rai condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show“. Ma, chi ha vinto? Innanzitutto è stata una puntata ricca di emozioni e performance davvero da ricordare.
I giudici, i soliti Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, e io giudice speciale della serata, Andrea Pucci, hanno votato per Peppe Quintale che, quindi, si è aggiudicato la puntata, grazie alla sua interpretazione di Tony Hadley. E gli altri? Ecco a voi la classifica.
Tale e Quale Show, la classifica della quarta puntata
Come abbiamo visto, ad aggiudicarsi la quarta puntata di “Tale e Quale Show” è stato Peppe Quintale, che ha interpretato Tony Hadley. Ma ecco la classifica della quarta serata:
-
Peppe Quintale;
-
Gianni Ippoliti;
-
-
Antonella Fiordelisi;
-
Maryna;
-
La Donatella;
-
Samuele Cavallo;
-
Tony Maiello;
-
Insinna e Cirilli;
-
Carmen Di Pietro.
C’è già grande attesa per la quinta puntata in cui, per esempio, vedremo Peppe Quintale nei panni di Jovanotti, Pamela Petrarolo in quelli di Mia Martini e Gianni Ippoliti sarà Tony Effe.