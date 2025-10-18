Tale e Quale Show, chi ha vinto la quarta puntata? Ecco la classifica

Ieri sera, venerdì 17 ottobre 2025, è andata in onda la quarta puntata del programma Rai condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show“. Ma, chi ha vinto? Innanzitutto è stata una puntata ricca di emozioni e performance davvero da ricordare.

I giudici, i soliti Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, e io giudice speciale della serata, Andrea Pucci, hanno votato per Peppe Quintale che, quindi, si è aggiudicato la puntata, grazie alla sua interpretazione di Tony Hadley. E gli altri? Ecco a voi la classifica.

Come abbiamo visto, ad aggiudicarsi la quarta puntata di “Tale e Quale Show” è stato Peppe Quintale, che ha interpretato Tony Hadley. Ma ecco la classifica della quarta serata:

Peppe Quintale; Gianni Ippoliti; Pamela Petrarolo; Antonella Fiordelisi; Maryna; La Donatella; Samuele Cavallo; Tony Maiello; Insinna e Cirilli; Carmen Di Pietro.

C’è già grande attesa per la quinta puntata in cui, per esempio, vedremo Peppe Quintale nei panni di Jovanotti, Pamela Petrarolo in quelli di Mia Martini e Gianni Ippoliti sarà Tony Effe.