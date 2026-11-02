“Sei uno str**o”, l'annuncio di Veronica Peparini lascia tutti senza parole

Una truffa telefonica, un conto corrente quasi svuotato e una battuta al Grande Fratello Vip che ha insospettito Andreas Müller. Veronica Peparini ha raccontato sui social la disavventura che le ha lasciato appena quattro euro sul conto, tornando indirettamente sull’accaduto anche durante l’incontro con il compagno nella Casa.

Veronica Peparini vittima di una truffa telefonica: sul conto corrente restano quattro euro

Una telefonata apparentemente proveniente dalla propria banca si sarebbe trasformata in una brutta sorpresa per Veronica Peparini, che ha raccontato sui social di essere stata vittima di una truffa telefonica. La coreografa, 55 anni, ha denunciato l’accaduto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, spiegando di aver scoperto che sul suo conto corrente erano rimasti appena quattro euro.

La decisione di rendere pubblica la vicenda è nata dalla volontà di mettere in guardia i propri follower da raggiri sempre più difficili da riconoscere, soprattutto quando chi telefona sembra conoscere informazioni personali precise. Il primo contatto sarebbe arrivato nel pomeriggio, poco prima delle 16, quando un uomo si sarebbe presentato come un dipendente della filiale di Intesa Sanpaolo.

L’interlocutore avrebbe fatto riferimento alla scadenza imminente del bancomat e proposto di consegnare la nuova carta al suo indirizzo aggiornato. Proprio la corrispondenza di questi dettagli con la realtà avrebbe convinto la ballerina della credibilità della chiamata. «Io ci ho creduto perché erano tutte cose vere», ha ammesso, ricostruendo i momenti iniziali della conversazione. Il giorno successivo, ancora amareggiata per quanto accaduto, ha deciso di condividere la propria esperienza: «Voglio fare questa storia perché può essere d’aiuto a moltissime persone. Io ieri sono stata truffata».

La battuta al Grande Fratello Vip e la reazione di Andreas Müller: «Rido per non piangere»

La disavventura è tornata indirettamente al centro dell’attenzione anche durante la partecipazione di Veronica Peparini al Grande Fratello Vip, dove la coreografa ha fatto una sorpresa al compagno Andreas Müller, concorrente del reality. Nel corso del loro incontro, il ballerino ha descritto Veronica come una donna «ricca proprio dentro», riferendosi alla sua ricchezza interiore. Lei ha colto l’occasione per scherzare sulla truffa appena subita, lasciando Andreas momentaneamente spiazzato. «Che succede amore? Che devo sapere?», le ha domandato lui, preoccupato dalla sua reazione. La coreografa ha cercato di rassicurarlo con poche parole: «Nulla, sto scherzando!».

Il riferimento alla vicenda, tuttavia, non si è esaurito durante il confronto televisivo. Una volta tornata sui social, Peparini ha infatti pubblicato un messaggio rivolto al compagno, lasciando intendere che avrebbe potuto comprendere meglio la situazione una volta terminata la sua esperienza nella Casa: «Appena uscirai capirai che non stavo scherzando! Rido per non piangere».