Selvaggia Lucarelli svela la sua astinenza dall’alcol, la bugia sui 20 kg e le critiche a Fedez e Ferragni, prima di annunciare l’addio a Ballando con le Stelle.

Nel nuovo episodio di Non lo faccio per moda condotto da Giulia SalemiSelvaggia Lucarelli si è mostrata più schietta che mai. L’intervista, avvenuta senza filtri, ha affrontato tematiche che spaziano dalla vita privata alle dinamiche dei media televisivi, passando per le sue opinioni su personaggi di spicco della cronaca e dello spettacolo.

Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice ha toccato la sua decisione di abbandonare la giuria di Ballando con le Stelle un passo che ha sorpreso il pubblico. Il dialogo ha inoltre rivelato pensieri sinceri su colleghi, influencer e sui propri errori, fornendo spunti di riflessione su come le apparenze possano ingannare.

Alcol, peso e la bugia più grande

Lucarelli ha dichiarato di aver intrapreso un percorso di astinenza totale dall’alcol negli ultimi due anni, sottolineando come la scelta sia nata da un desiderio di benessere personale. “Ho tolto l’alcol dalla mia vita“, ha affermato con chiarezza, precisando che non ha mai avuto problemi di eccessi ma ha voluto eliminare del tutto la sostanza per sentirsi più leggera e concentrata.

Il tema del corpo è emerso quando ha rivelato quale sia stata, a suo avviso, “la bugia più grande” mai pronunciata: aver mentito di essere felice con 20 kg in più. “L’ho detta un po’ agli altri, sono stata una po’ furbetta e parac***”, ha ammesso, riconoscendo che il peso extra era più un capro espiatorio che una realtà condivisa. La confessione ha messo in luce la pressione psicologica che le celebrità spesso subiscono per mantenere un’immagine perfetta.

Delusioni professionali e frecciatine a star

Passando al lavoro, Selvaggia Lucarelli ha espresso delusione verso il collega Pablo Trincia definendolo comunque una figura di valore. Ha spiegato che la loro unica divergenza su un caso di cronaca avrebbe potuto trasformarsi in una “guerra sotterranea” se non avessero scelto il confronto diretto, dimostrando che anche tra professionisti il dialogo resta fondamentale.

Riguardo alla vita sentimentale, la conduttrice ha ricordato la sua relazione con Lorenzo Biagiarelli più giovane di lei, sottolineando che l’età non dovrebbe essere un ostacolo. Il confronto è stato diretto con Melissa Satta la quale ha raccontato la sua storia con Carlo Beretta anch’egli più giovane, e ha ricevuto una frecciata da Lucarelli: “Il suo ha anche 11 bilioni in più”. La battuta, oltre a suscitare sorrisi, ha evidenziato i pregiudizi ancora presenti nella società verso coppie con differenze d’età.

Fedez, l’ombra della falena

Quando è arrivato il turno di parlare di personaggi di cronaca, Fedez è stato definito da Lucarelli un “personaggio complesso”. Ha spiegato che il rapper vive “nell’ombra ma cerca luce”, definendo la sua figura una falena che oscilla tra contraddizioni e contrasti. Secondo la conduttrice, l’artista non nega il proprio lato oscuro, ma lo ammette intervallando quella consapevolezza con negazioni su altri difetti, creando un quadro di personalità affascinante ma difficile da decifrare.

Chiara Ferragni, l’aura perduta

La critica più tagliente è stata riservata a chiara ferragni. Lucarelli ha sostenuto che l’imprenditrice digitale ha perso “l’aura che la circondava”, trasformandosi da “dea” dell’influencer a una figura che tenta di mostrarsi “una ragazza semplice”. Ha aggiunto che Ferragni, nonostante i successi, ha mostrato “allarmi” senza saper riconoscere quando il terreno era scivoloso, facendo emergere una vulnerabilità inaspettata.

L’addio a Ballando con le Stelle e rapporti con Milly Carlucci

Il motivo del ritiro da Ballando con le Stelle è stato spiegato come un conflitto tra il suo stile ironico e un pubblico definito “agè”, poco incline a cogliere il suo umorismo. “Il pubblico di Ballando ha fatto molta fatica a digerirmi”, ha dichiarato, sottolineando che, per anni, i telespettatori non avrebbero rimpianto la sua partenza. Nonostante la rottura professionale, ha confermato che i rapporti con Milly Carlucci sono rimasti ottimi, anche se non ha sentito la sua voce al telefono di recente.

La sua trasparenza ha reso l’intervista un vero momento di riflessione su autenticità, pressione mediatica e la ricerca di un equilibrio tra vita privata e professionale.