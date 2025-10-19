Momenti concitati e di acceso confronto quelli vissuti nel corso dell’ultima puntata tra Ballando con le Stelle. Protagoniste dello scambio di punti di vista Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, rispettivamente concorrente e giudice del programma condotto da Milly Carlucci. É accaduto tutto dopo la performance dell’ex conduttrice di Mediaset, incalzata dalla giornalista con un giudizio che l’ha portata a replicare immediatamente.

Ecco che cosa è successo.

Ballando con le Stelle, confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, chiamata a giudicare l’esibizione di Barbara D’Urso, ha detto la sua senza troppi giri di parole: C’erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D’Urso donna di televisione che fa show”. A quel punto la D’Urso ha replicato specificando che nel contesto di Ballando con le Stelle lei è una semplice concorrente: “Io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente”, parole alle quali il pubblico ha reagito applaudendo.

Selvaggia Lucarelli ha a quel punto sottolineato: “Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C’è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine”. A queste parole ha fatto seguito un suggerimento rivolto alla conduttrice, ovvero quello di parlare di più della sua vita privata.

“Barbara eri ferma da un anno e mezzo”, ha poi sottolineato la giudice ma a quel punto Barbara D’Urso ha reagito: “In realtà erano due anni, e poi io ero ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può stare fermi a lungo ma dipende dalle motivazioni”. Immediata la replica: “Non sei la piccola fiammiferaia”. E ancora l’ex conduttrice Mediaset: “Selvaggia tu non puoi sapere cosa è successo due anni fa, professionalmente ed emotivamente. Non so se si dirà mai”.