Il 16 ottobre le cifre di ascolto hanno confermato il primato di Grande Fratello Vip e The Voice Senior sul palcoscenico televisivo italiano.

Venerdì 16 ottobre 2026 il primetime televisivo ha offerto uno scontro tra due puntate di punta: la seconda eliminazione del Grande Fratello Vip su Canale 5 e la serata di The Voice Senior su Rai 1, condotta da Antonella Clerici. Le tre conduttrici di Rai Uno – Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli – hanno recitato il loro ruolo di antagoniste, ma i dati hanno messo in luce l’effettiva prevalenza dei due format.

Grande Fratello Vip: andamento stabile e pubblico fedele

La puntata di Grande Fratello Vip registrata alle 22:00 ha attirato 1.900.000 telespettatori corrispondenti a uno share del 16,6 %. Il valore si colloca nella media della stagione, che oscilla tra 1,5 e 1,9 milioni di spettatori con una quota di share attorno al 16 %.

Nelle settimane precedenti, i numeri si sono mossi così: 17 settembre (1.879.000, 16,9 %), 19 settembre (1.532.000, 15,8 %), 21 settembre (1.906.000, 18,3 %), 25 settembre (1.783.000, 17,4 %), 28 settembre (1.826.000, 16,6 %), 2 ottobre (1.555.000, 13,8 %), 5 ottobre (1.778.000, 16 %). Nonostante l’assenza di picchi improvvisi, la costanza è un segnale di un pubblico consolidato che segue il reality senza grandi fluttuazioni.

Confronto con le stagioni precedenti

Se si guarda al percorso storico, la prima edizione del reality nel 2016-2017 ha superato i 5 milioni di spettatori, mentre la più recente (ottava, iniziata ad aprile 2026) è scesa a 1.968.000. Lo share è rimasto relativamente stabile intorno al 17-19 %, ma il calo di telespettatori è evidente: dalla quinta edizione (3,039,000) alla settima (2,391,000) si è registrato un decremento di quasi un milione di persone.

The Voice Senior: il primetime di Antonella Clerici

Il talent di The Voice Senior trasmesso dalle 21:52, ha totalizzato 3.292.000 spettatori con uno share del 24,1 %. Il risultato conferma la capacità del format di attrarre un pubblico più ampio rispetto al reality, nonostante la riduzione complessiva di telespettatori negli ultimi anni. Il debutto del programma nel 2020 aveva raggiunto 4,189,000 spettatori (18,86 % di share); le edizioni successive hanno mostrato un lieve calo ma hanno mantenuto una quota di share superiore al 20 %.

Il ruolo delle concorrenti di rete

Su Rai 2, la serie Estranei ha incassato 695.000 spettatori (4,2 % di share), mentre su Rete 4 Quarto Grado è arrivato a 1.003.000 spettatori (8,1 %). Il gap tra i due programmi e i due colossi del primetime è marcato: Antonella Clerici ha quasi triplicato il pubblico di Estranei e raddoppiato quello di Quarto Grado, dimostrando la forte capacità attrattiva del suo talent.

Scenario complessivo del primetime del 16 ottobre

Nel contesto più ampio della serata, Rai 1 ha registrato 3.184.000 spettatori per la presentazione, mentre Canale 5, con Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.900.000. Altre emittenti hanno registrato performance più contenute: Italia 1 (Hounds of War, 785.000), Rai 3 (Force of Nature, 432.000) e La 7 (Propaganda Live, 779.000). Il dato più rilevante resta il primato di The Voice Senior che con il suo 24,1 % di share ha confermato il proprio ruolo di programma più seguito della serata.