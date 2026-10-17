Venerdì 16 ottobre 2026 le reti principali italiane hanno ospitato un vero scontro di ascolti: da una parte The Voice Senior su Rai 1, dall’altra Grande Fratello Vip su Canale 5. Entrambi i programmi occupano la fascia primetime, ma i risultati mostrano un divario netto a favore del format musicale.

Secondo gli ultimi dati Auditel, The Voice Senior ha attratto 3.292.000 spettatori corrispondenti a uno share del 24,1%.

Il programma di Antonella Clerici ha quindi superato di poco le cifre di un settimana prima, quando aveva registrato 3.386.000 spettatori (24,3%).

Ascolti TV del 16 ottobre: i numeri della sfida

Nel dettaglio, la contrapposizione tra le due trasmissioni è stata netta. Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.900.000 spettatori con un share del 16,6%.

A completare il quadro, altri canali hanno registrato risultati più modesti: Rai 2 con 695.000 spettatori (4,2% di share), Rai 3 con 432.000 (2,6%) e Rete 4 con 1.003.000 (8,1%). Questi dati confermano la primacy di The Voice Senior nella serata del 16 ottobre.

The Voice Senior: perché il format ha conquistato il pubblico

Il successo del talent può essere ricondotto a diversi fattori. Prima di tutto, la formula del canto al buio, dedicata a interpreti over 60, ha dato una ventata di freschezza rispetto ai consueti reality. Inoltre, Antonella Clerici si conferma una conduttrice capace di dare ritmo senza monopolizzare la scena, lasciando spazio a giudici esperti come Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e la coppia Rocco Hunt-Clementino.

Il ruolo di Antonella Clerici

Clerici, nota per la sua capacità di creare atmosfera familiare utilizza aneddoti personali per avvicinare il pubblico ai concorrenti. Durante la puntata del 16 ottobre ha ricordato un episodio legato a Lucio Dalla, facendo emergere un legame emotivo che ha contribuito a mantenere alta l’attenzione.

Grande Fratello Vip: segnali di un declino prolungato

Al contrario, il reality di Ilary Blasi sembra aver raggiunto un punto di saturazione. Il format, già ritenuto “usurato”, fatica a introdurre novità significative dopo anni di esperimenti. Nonostante la presenza di opinioniste come Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, il pubblico rimane stabile tra 1,5 e 2 milioni di spettatori a puntata, una soglia pericolosa se dovesse scendere ulteriormente.

Le critiche ricorrenti al format

Le ragioni di questo calo includono la percezione di un cast poco adatto dinamiche giudicate troppo trash e la mancanza di innovazione durante l’era Signorini. Anche se Ilary Blasi porta una ventata di freschezza, la combinazione di questi elementi non è sufficiente a invertire la tendenza negativa.