Alessandro Basciano rinviato a giudizio per stalking a Sophie Codegoni: cosa rischia ora

La vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni entra in una nuova fase. Il dj è stato rinviato a giudizio con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Il processo si aprirà a Milano il 20 gennaio 2027, mentre Basciano continua a respingere ogni addebito.

Le accuse di Sophie Codegoni e la difesa di Alessandro Basciano

La relazione tra Basciano e Codegoni era iniziata nel 2021, quando si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la convivenza, la proposta di matrimonio e la nascita della figlia nel maggio 2023, il rapporto era entrato in crisi, fino alla denuncia presentata dall’influencer nel dicembre dello stesso anno.

Secondo la ricostruzione accusatoria, la donna sarebbe stata sottoposta a comportamenti caratterizzati da aggressività verbale, tentativi di controllo e continue intrusioni nella sua vita privata.

Tra gli episodi contestati figurerebbero messaggi vocali minacciosi, pedinamenti e un numero elevato di telefonate e videochiamate, che sarebbero arrivate fino a 50-60 al giorno. L’accusa comprenderebbe anche un episodio avvenuto a Parigi il 27 settembre 2024, durante un tentativo di riavvicinamento, quando Basciano avrebbe afferrato il collo dell’ex compagna nel corso di una discussione.

Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate durante il processo, attraverso l’esame dei testimoni e la ricostruzione dei fatti.

Il procedimento aveva già attraversato una fase cautelare: Basciano era stato arrestato nel novembre 2024 e scarcerato meno di 48 ore dopo. Successivamente era stato disposto il divieto di avvicinamento a Codegoni, con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura confermata dalla Cassazione nell’aprile 2025 e attuata nell’agosto successivo. Il provvedimento era stato poi revocato nel marzo 2026. In vista del dibattimento, il legale del dj ha dichiarato di essere fiducioso: «Siamo convinti che nel processo, dove sentiremo tutti i testimoni, emergerà la verità». D’Erasmo ha inoltre auspicato che la vicenda venga affrontata nelle sedi giudiziarie senza trasformarsi in un processo mediatico. Il rinvio a giudizio non costituisce una condanna: spetterà al tribunale valutare le prove e stabilire le eventuali responsabilità.

Alessandro Basciano rinviato a giudizio per stalking a Sophie Codegoni: cosa rischia ora

Il dj e influencer Alessandro Basciano dovrà affrontare un processo con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Come riportato da Tgcom24, la decisione è stata presa venerdì 16 ottobre 2026 dalla giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, al termine dell’udienza preliminare richiesta dalla Procura.

Il dibattimento si aprirà il 20 gennaio 2027 davanti all’undicesima sezione penale. Le contestazioni, formulate dal pubblico ministero, riguardano una serie di comportamenti che si sarebbero verificati tra il 2023 e il 2024, dopo la crisi della relazione tra i due. Basciano, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha sempre respinto le accuse. Il rinvio a giudizio non costituisce una condanna: spetterà al tribunale valutare le prove e stabilire le eventuali responsabilità.