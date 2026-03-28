Alessandro Basciano e Sophie Codegoni i due VIP che hanno fatto parlare di loro oltre che per la storia iniziata tra le mura della casa del GF VIP nell’ormai lontano 2021 sono finiti al centro della cronaca per le continue molestie perpetrate dal ragazzo ai danni della ex. Ora ci sarebbe un cambiamento importante nella storia, scopriamo cosa è accaduto.

Sophie Codegoni e il trasferimento vicino all’ex

Il cambiamento inatteso arriverebbe da Sophie Codegoni, difatti l’ex concorrente di Uomini e Donne avrebbe deciso di avvicinarsi all’abitazione di Basciano, suo ex.

La scelta infatti secondo il tribunale che l’ha esaminata farebbe sì che vada ad attenuarsi quel senso di paura ed ansia per la sua vita (di Codegoni) che aveva paventato in passato e che aveva fatto avviare il processo per Stalking.

Basciano dal canto suo si è sempre dichiarato non colpevole delle accuse mosse dalla sua ex, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel 2023 e da quel momento solo battibecchi tra di loro, con rimpalli di colpe.

Revocato il braccialetto elettronico

La revoca del braccialetto elettronico arriva dalla decisione autonoma di Codegoni di avvicinarsi all’abitazione di Basciano, pur avendo lamentato atti persecutori da parte di quest’ultimo nei suoi confronti.

Essendo una decisione autonoma, fa sapere il tribunale, come riportato anche da Fanpage.it, va a cadere la condizione di paura per la propria vita che era stata alla base dell’utilizzo del braccialetto.

In altre parole avendo Codegoni scelto di avvicinarsi spontaneamente all’abitazione di Basciano egli non sarebbe una minaccia per la sua vita. Alla base della scelta è molto probabile vi sia la volontà di star più vicino alla figlia, nata dalla relazione con l’ex, Celine Blue che a breve compirà 3 anni.