Sophie Codegoni e il nuovo fidanzato: chi è l’uomo lontano dai riflettori che le ha ridato il sorriso

Negli ultimi mesi il nome di Sophie Codegoni è tornato centrale nell’attenzione mediatica. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip si è infatti trovata coinvolta in una vicenda giudiziaria complessa, legata alle accuse di stalking che la vedono contrapposta all’ex compagno Alessandro Basciano. Una situazione dolorosa e delicata, che la giovane influencer sta vivendo con grande discrezione, in attesa del prossimo 5 novembre, data in cui ci sarà l’interrogatorio dell’ex concorrente del reality.

Tuttavia, nella vita privata di Sophie sembra finalmente affacciarsi un nuovo equilibrio. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il cuore dell’ex gieffina avrebbe ripreso a battere. “Sono una coppia reale”, ha scritto Parpiglia, lasciando intendere che nella vita della ventiquattrenne ci sia oggi un uomo profondamente diverso da quelli che l’hanno accompagnata in passato.

Sophie Codegoni, il nuovo presunto fidanzato: chi è Mirco Levati

Si tratta di Mirco Levati, classe 1985, imprenditore, manager e aiuto procuratore sportivo. Un professionista conosciuto nel mondo del marketing e della gestione d’immagine di atleti, ma lontano dal clamore televisivo. Secondo le indiscrezioni, tra Levati e Codegoni ci sarebbe un legame già nato da qualche tempo, anche se entrambi preferiscono mantenere il più assoluto riserbo.

Niente foto di coppia, nessuna dichiarazione ufficiale, soltanto un piccolo dettaglio che i fan più attenti non hanno potuto ignorare: i due si seguono su Instagram. Un gesto minimo, ma che parla da sé. Sui social di Sophie, infatti, regna un silenzio sereno. Dopo mesi di tensioni e polemiche, la giovane mamma sembra voler proteggere la sua quotidianità, limitandosi a condividere momenti con la piccola Celine Blue e qualche contenuto inerente al lavoro. Una scelta consapevole, segno di una maturità nuova e della volontà di non esporre troppo la propria vita privata, almeno per ora.

Il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni: un legame lontano dai riflettori

Il nome di Mirco Levati non è sconosciuto agli appassionati di gossip. Nel 2018 era stato accostato a Belén Rodriguez, appena reduce dalla rottura con Andrea Iannone. All’epoca, la showgirl argentina lo aveva presentato sui social con la frase “il mio playboy”, un’espressione che aveva acceso la curiosità dei fan. I due furono paparazzati più volte insieme per le vie di Milano, anche se non arrivò mai una conferma ufficiale. Nel 2021, poi, anche Elisabetta Gregoraci era stata indicata come possibile fiamma del manager lombardo. La rivista Oggi aveva ipotizzato una frequentazione, ma neppure in quel caso giunsero conferme. Con Sophie Codegoni, però, qualcosa sembra diverso. Lei, reduce da una relazione tormentata e da mesi di grande sofferenza, e lui, abituato a muoversi dietro le quinte, appaiono oggi uniti da un’intesa profonda fatta di discrezione reciproca. Un legame che non cerca copertine, non punta ai post virali, ma che respira normalità e autenticità.