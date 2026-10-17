Le strade francesi si riempiono nuovamente: studenti, sindacati e gilet gialli si uniscono contro l’aumento dei prezzi e le crescenti disuguaglianze.

Da questa mattina, le principali città francesi sono nuovamente teatro di una protesta di vasta scala. Il governo ha dovuto mobilitare la polizia e le forze dell’ordine per contenere l’afflusso di manifestanti, mentre i media riportano scene di scontri più intensi rispetto a quanto si fosse verificato negli ultimi decenni. Il fronte di protesta è formato da tre gruppi ben distinti ma uniti da un medesimo obiettivo: far sentire la propria voce contro l’escalation dei prezzi e la percepita ineguaglianza sociale che sembra allargarsi.

Le proteste non sono una novità per la Francia; tuttavia, il clima attuale appare più teso rispetto alle manifestazioni degli anni scorsi. Dopo settimane di marce guidate dagli studenti, le manifestazioni hanno coinvolto sindacati nazionali e gli attivisti dei gilet gialli un movimento nato contro le tasse sul carburante. Oggi, questi gruppi hanno deciso di congiungere le proprie forze, generando un effetto moltiplicatore che ha spinto le autorità a dichiarare lo stato di allerta per l’ordine pubblico.

Studenti, sindacati e gilet gialli: chi guida le proteste

Le università francesi hanno organizzato sit-in e blocchi nelle sedi di amministrazione, con gli studenti che denunciano l’aumento delle rette e le bollette energetiche. Parallelamente, i sindacati nazionali, tra cui la CGT e la CFDT, hanno programmato scioperi generali e hanno invitato i propri iscritti a partecipare alle manifestazioni di piazza.

I gilet gialli riconoscibili per le loro giacche fluorescenti, hanno risposto con raduni nei centri urbani, chiedendo una revisione immediata delle politiche fiscali. La sinergia tra questi attori ha creato una coalizione di massa che si muove con una certa coordinazione, dimostrando che la protesta in Francia è ora un fenomeno trasversale su più livelli.

Le richieste: prezzi più bassi e riduzione delle disuguaglianze

Al centro del dissenso vi è la preoccupazione per gli prezzi alti di beni di prima necessità: carburante, energia elettrica, gas e cibo. Gli organizzatori hanno fissato come punto fermo la richiesta di misure di controllo dei costi, sospensione degli aumenti delle tasse sul carburante e una maggiore assistenza sociale per le famiglie a basso reddito. Inoltre, i manifestanti puntano il dito contro la crescente disparità economica tra le regioni urbane più ricche e le aree rurali più povere, chiedendo un piano di redistribuzione più equo.

Le proposte concrete avanzate dai sindacati

I sindacati hanno presentato una lista di 10 punti, tra cui la riduzione dell’IVA su prodotti alimentari, l’istituzione di un tetto massimo per le bollette energetiche e la revisione dei contratti collettivi per aumentare i salari minimi. Queste proposte sono state consegnate al ministro dell’Economia durante un incontro pubblico, ma finora non hanno suscitato una risposta ufficiale, alimentando ulteriormente la frustrazione dei manifestanti.

Reazione delle autorità e timori di violenza

Il governo francese ha espresso preoccupazione per la possibile escalation dei disordini, definendo gli ultimi scontri tra polizia e manifestanti tra i più violenti degli ultimi decenni. Le forze dell’ordine hanno adottato misure di contenimento più restrittive, tra cui l’uso di gas lacrimogeni e il blocco di vie chiave. Le autorità hanno anche lanciato appelli alla calma, sottolineando la necessità di evitare che la protesta degeneri in ulteriori episodi di violenza. Nonostante ciò, le stime indicano che centinaia di arresti siano stati effettuati nelle principali città, mentre diversi centri commerciali hanno riportato danni materiali.