È morta a 90 anni l’anziana investita da un’auto in via Abruzzi, a Cassino. La donna è deceduta in ospedale dopo le gravi ferite riportate nell’incidente. Alla guida della vettura ci sarebbe stato un consigliere comunale, denunciato per omicidio stradale. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’investimento.

Cassino, muore la 90enne investita: il conducente è un consigliere comunale

Non ce l’ha fatta Benedetta Trelle, la donna nata nel 1936 e residente a Cassino, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nella mattinata di giovedì, 15 ottobre, in via Abruzzi. L’anziana è deceduta nelle prime ore di ieri, 16 ottobre, dopo il ricovero in ospedale.

Originaria di Terelle, era stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita al Santa Scolastica di Cassino, dove le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti a causa dei traumi riportati nell’impatto, tra cui una ferita alla testa e diverse fratture agli arti inferiori.

Come riportato da Leggo Cassino, alla guida dell’utilitaria coinvolta ci sarebbe stato un consigliere comunale della città, che si sarebbe fermato immediatamente per prestare aiuto alla donna, sconvolto per quanto accaduto.

90enne investita a Cassino, la morte dopo il ricovero: indagini sulla dinamica

L’incidente si è verificato mentre la pensionata attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con due ambulanze, e le forze dell’ordine. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nella vicina via Molise. Tra le persone che hanno prestato assistenza ci sarebbe stata anche un’agente della Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Cassino, che transitava in quel momento con un’auto di servizio: dopo aver notato la donna a terra, si sarebbe fermata per contribuire alla gestione del traffico e agevolare l’arrivo dei soccorritori, contattando più volte la centrale operativa dell’Ares 118 per sollecitare l’intervento.

La posizione del consigliere comunale, denunciato per omicidio stradale, è ora al vaglio degli inquirenti; la vettura è stata posta sotto sequestro. La salma di Trelle è a disposizione della Procura di Cassino: il magistrato ha disposto l’ispezione cadaverica. Intanto, la Polizia Locale, coordinata dal comandante Acquaro, prosegue gli accertamenti dopo i rilievi effettuati sul luogo del sinistro.