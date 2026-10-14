Siena, grave una turista belga travolta da un tir mentre era in bicicletta con il marito: indagini sulle cause dello scontro e nuove polemiche sulla sicurezza stradale.

Una turista di 54 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata coinvolta in un incidente con un tir sul ponte di Malizia, a Siena. La ciclista è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale delle Scotte. Lo scontro ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della pista ciclabile e sulla necessità di rivedere la viabilità per i mezzi pesanti.

Ponte di Malizia, torna il dibattito sulla sicurezza della pista ciclabile a Siena

Quanto accaduto ha riacceso le polemiche sulle condizioni di sicurezza del ponte di Malizia, un collegamento realizzato alla fine degli anni Novanta e attraversato quotidianamente da un intenso flusso di veicoli, anche diretti all’ospedale delle Scotte e al supermercato Coop.

La presenza della pista ciclabile, ricavata in uno spazio già limitato, alimenta da tempo le preoccupazioni di cittadini e automobilisti, soprattutto per la contemporanea circolazione di biciclette, auto, autobus e mezzi pesanti. Per i cittadini, il Comune dovrebbe valutare rapidamente possibili interventi e soluzioni strutturali.

Siena, grave una ciclista di 54 anni investita da un tir sul ponte di Malizia

Una turista straniera di 54 anni, residente in Belgio, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sul ponte di Malizia, a Siena, dove si è verificato uno scontro tra la sua bicicletta e un mezzo pesante appartenente a un’azienda di logistica di Prato. Come riportato da Siena News, la donna stava pedalando insieme al marito, anche lui in bicicletta, quando è avvenuto l’impatto. L’allarme è scattato alle 10.52 di martedì 13 ottobre, con l’attivazione del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono arrivati l’automedica di Siena, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa e gli agenti della Polizia Locale.

Dopo le prime cure, la 54enne è stata trasferita in codice 3 all’ospedale delle Scotte, dove i medici si sono riservati la prognosi, considerate le gravi lesioni riportate, in particolare agli arti inferiori. Il marito, presente al momento dell’incidente, è apparso sotto choc. Spetterà alla Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.