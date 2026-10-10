Bambina investita a Casaleone, in provincia di Verona: la piccola di 2 anni ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Borgo Trento. Indagini in corso.

Una bimba di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto nel cortile di casa a Casaleone, in provincia di Verona. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 10 ottobre: soccorsa dal Suem 118, la piccola è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Borgo Trento e ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Bimba di 2 anni travolta nel cortile di casa a Casaleone: è in gravi condizioni

Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita accidentalmente da un’auto nel cortile di un’abitazione privata a Casaleone, in provincia di Verona. Come riportato dall’Adnkronos, l’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 10 ottobre, intorno alle 10.45, in via Borghetto.

Secondo le prime informazioni disponibili, la piccola si trovava all’interno della proprietà quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto l’investimento.

L’impatto le avrebbe provocato un trauma facciale, rendendo necessario un intervento tempestivo dei soccorritori. La richiesta di aiuto ha attivato il servizio di emergenza sanitaria, che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza infermierizzata.

Considerata la giovane età della bambina e la gravità del quadro clinico, è stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso per garantire un trasferimento rapido in ospedale.

L’elisoccorso e il ricovero in terapia intensiva pediatrica: indagini in corso

Dopo le prime cure sul posto, la bambina è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, a Verona, a bordo dell’elicottero di Verona Emergenza. La piccola è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, dove è sottoposta alle cure necessarie. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di precisare ulteriormente l’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Parallelamente, sono partiti gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti nell’abitazione di via Borghetto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire come si sia verificato l’investimento, in quali circostanze l’auto abbia raggiunto la bambina e quali elementi possano aver contribuito all’incidente. La dinamica resta quindi al vaglio delle forze dell’ordine e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle responsabilità o sulle modalità con cui si è verificato l’impatto.