COP 31, Guterres: momento decisivo per il clima, ora bisogna reagire

Antalya, 13 nov. (askanews) – “Credo che, da un lato, sia vero che a livello globale nutriamo enormi preoccupazioni: la guerra in Ucraina, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, una situazione in cui coesistono guerra e pace, e, ora, l’intelligenza artificiale, divenuta il tema di cui tutti discutono. Inoltre, la maggior parte dei leader non è pienamente consapevole del fatto che ci troviamo di fronte a un momento decisivo per quanto riguarda il cambiamento climatico”.

Lo ha detto in un’intervista da Antalya, dove è in corso la COP31, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres.”Nelle politiche e nei progetti annunciati – ha aggiunto Guterres – non si coglie, da parte dei leader politici, la consapevolezza di quanto possa essere drammatica la situazione. È probabilmente per questo che assistiamo a tale silenzio.

Forse, per alcuni, subentra anche il timore verso le lobby o determinati interessi, quando non sono essi stessi parte di tali interessi”.”Non abbiamo perso la battaglia – ha concluso il segretario delle Nazioni Unite -. Non riusciremo a mantenere subito l’obiettivo di 1,5 gradi, ma possiamo comunque mantenerlo entro la fine del secolo. Dunque, questo non è il momento di arrendersi; è il momento di reagire”.