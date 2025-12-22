Libri di dicembre: cosa leggere sotto l'albero

Sebbene il mese di dicembre non sia così ricco di novità letterarie ed editoriali è possibile comunque approfittare dei libri in uscita da regalare o regalarsi in prossimità delle feste. Qui alcune idee sui libri da leggere di vario genere pronti a soddisfare i gusti di ogni lettore e lettrice con tante storie che emozionano.

Libri di dicembre

Per il mese di dicembre le uscite letterarie ed editoriali da regalarsi e regalare, da leggere non sono tantissime anche perché questo periodo dell’anno è poco ricco di novità da curiosare e da sfogliare. Questo mese può essere l’occasione per regalarsi e scovare dei libri usciti tempo addietro che sicuramente possono scaturire la passione e l’interesse.

Solitamente in questo periodo si tende a regalare anche dei libri in quanto complice le festività si ha maggiore tempo da curiosare nelle librerie per trovare un dono, in questo caso letterario, che possa piacere. Conviene osservare bene le varie case editrici per trovare dei titoli adeguati e idonei per i propri interessi.

I libri del mese di dicembre spaziano sicuramente tra tanti generi pronti a soddisfare sia il lettore che legge poco ma anche quello che apprezza romanzi e storie maggiormente complesse. Comunque non mancano storie avvincenti per ogni lettore e genere.

Libri di dicembre: titoli

A prescindere da quello che si cerca, che sia una storia di evasione o di viaggio poco importa, i libri di dicembre sono pronti a farsi largo tra le librerie e le biblioteche negli scaffali per venire incontro a ogni tipo di lettore. Si parte con il libro di Enrico Brizzi con L’inattesa piega degli eventi ambientato nella Repubblica italiana del 1960.

Si passa poi ad Albertine scomparsa di Marcel Proust dove la protagonista fugge dopo essere stata reclusa per diverso tempo. Il mese di dicembre significa il compleanno e la commemorazione di Jane Austen che nasce il 16 dicembre. Con il mese di dicembre, si potrebbe pensare a un volume che raccoglie 6 volumi delle opere della scrittrice inglese.

Tra i libri per ricordare la scrittrice inglese non mancano titoli come Ragione e sentimento, Persuasione o anche Orgoglio e pregiudizio, solo per citarne alcuni. Zerocalcare, Felicia Kingsley e Selvaggia Lucarelli sono solo alcuni dei titoli e degli autori da scoprire e leggere in questo periodo dell’anno.

Non mancano poi le storie dall’Oriente con Tokyo soup di Ryoko Murakami direttamente dal Giappone o di Parker Joe o ancora l’italiana Alessia Gazzola con le opere dedicate al personaggio di Miss Bee e ai tanti segreti da scoprire.

Libri di dicembre online

1)Ryu Murakami, Tokyo soup

Un libro che mescola mistero e omicidi ma anche suspence ambientato a Tokyo nella vita notturna dove, con l’avvicinarsi di Capodanno, un turista vuole immergersi totalmente nella capitale nipponica. Un romanzo conturbante che ricorda molto Il silenzio degli innocenti ma anche Lost in translation.

2)Zerocalcare, Nel nido dei serpenti

Un volume dove il fumettista parla del processo ungherese che ha visto coinvolta l’imputata Ilaria Salis e di quello che c’è intorno. Una storia di intolleranza con la quale l’Europa non è mai scesa a patti e di cui Zerocalcare prova a tracciare le fila.

3)Jane Austen, I capolavori

Un cofanetto di 6 romanzi della celebre scrittrice inglese, ognuno con un suo colore che ripercorrono la storia, le tematiche ma anche lo stile dell’autrice. Un regalo per scoprire ancora meglio i suoi romanzi e le sue opere in un cofanetto da salvaguardare e conservare.

