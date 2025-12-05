Controversie e Defezioni: Cosa Sta Accadendo al Festival Più Libri Più Liberi?

La recente edizione della fiera dell’editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha attirato l’attenzione per una polemica riguardante la presenza di un editore accusato di pubblicare testi con chiari riferimenti a ideologie neofasciste e antisemite. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul ruolo delle fiere letterarie nella promozione della cultura democratica e sulla responsabilità degli organizzatori nel selezionare gli espositori.

I fatti

Tra gli stand della fiera figura Passaggio al bosco, una casa editrice controversa. La scoperta della sua partecipazione ha scatenato una reazione a catena, con oltre 80 autori, tra cui nomi noti come Alessandro Barbero e Zerocalcare, che hanno firmato una lettera indirizzata all’Associazione Italiana Editori (AIE) per chiedere chiarimenti. La missiva esprime sorpresa e preoccupazione per la presenza di opere che sembrano glorificare figure storiche legate al nazifascismo.

Le richieste degli autori

Gli autori firmatari della lettera hanno sollevato domande cruciali: come può un evento dedicato alla cultura democratico-liberale ospitare una casa editrice le cui pubblicazioni esaltano ideologie totalitarie? Questo interrogativo ha spinto a riflettere sulla responsabilità dell’AIE nel garantire che gli espositori rispettino i valori fondanti della nostra Costituzione e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Le dichiarazioni dell’editore e le reazioni del ministro

In risposta alle polemiche, l’editore ha sostenuto che i suoi titoli rappresentano un punto di vista identitario. Tuttavia, tali affermazioni sono state accolte con scetticismo da molti intellettuali, i quali hanno sottolineato come queste opere non siano semplicemente studi storici, ma piuttosto un progetto apologetico volto a riabilitare ideologie pericolose. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato che la questione merita attenzione e ha espresso il suo sostegno per un dialogo aperto su tali temi.

Il ruolo dell’AIE

La posizione dell’AIE è centrale in questa controversia. Gli organizzatori della fiera hanno dichiarato che non possono escludere editori in base alle loro linee editoriali, ma ci si aspetta che tutti gli espositori aderiscano ai principi fondamentali della libertà di espressione e della dignità umana. Tuttavia, molti si interrogano sulla correttezza di tollerare la presenza di editori che pubblicano testi contrari alle fondamenta democratiche.

Il dibattito culturale che ne deriva

Questa situazione ha scatenato un dibattito più ampio sulla libertà di espressione e sull’importanza di proteggere la cultura da influenze negative. Mentre alcuni sostengono che ogni voce debba avere diritto di esistere, altri avvertono dei pericoli insiti nell’accettare senza riserve testi che possono fomentare odio e divisione. È un conflitto che tocca le corde più sensibili della nostra società.

Il caso di Passaggio al bosco alla fiera Più Libri Più Liberi rappresenta un momento cruciale per riflettere sul significato di cultura e democrazia in Italia. Gli eventi culturali dovrebbero essere un rifugio per il dibattito e la pluralità, ma è essenziale garantire che non diventino veicoli per ideologie che minacciano i valori fondamentali della nostra società.