Sequestrati 13mila Labubu falsi a Genova: tra gli articoli contraffatti anche Apple Watch

Negli ultimi tre mesi a Genova sono stati sequestrati oltre 1 milioni di articoli contraffatti, per un valore di circa 3,5 milioni di euro.

L’operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo ligure in via Adua, via Balbi, via Gramsci, il Ghetto ebraico, via Prè, via San Luca, Piazza Caricamento, tutte zone ad alta con concentrazione di attività commerciali e flusso pedonale, e quindi luoghi ad alto rischio di vendita illegale di merce contraffatta e di commercializzazione di prodotti non sicuri. Sei le persone che sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative, sanzioni per oltre 11mila euro e 27 le persone denunciate per reati di contraffazione e ricettazione.

Tra gli articolo che sono stati sequestrati a Genova negli ultimi tre mesi, ci sono ben 13.500 Labubu, i ricercatissimi personaggi da collezione che sono diventati virali sui social, ma che sono vendibili solo nello Store ufficiale di Milano, nel temprary store della Rinascente del capoluogo lombardo o nel sito online della Pop Mart. Ma non è finita qui, sequestrati anche accessori Apple (AirPods, smartwatch Appple Watch) e di brand di moda, ovvero scarpe, cinture, foulard, occhiali con loghi e segni contraffatti dei più famosi marchi internazionali, come Gucci, Luois Vuitton, Nike e Adidas.