Formula 1, problemi per Antonelli nel Gp del Brasile: errori e lite con ingegnere

Formula 1, problemi per Antonelli nel Gp del Brasile: errori e lite con ingeg...

Formula 1, problemi per Antonelli nel Gp del Brasile: errori e lite con ingeg...

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli horror nel Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 8 novembre, il pilota della Mercedes ha avuto qualche problema nella sua prima gara da campione del mondo, dopo aver festeggiato il titolo in Messico. Antonelli ha lamentato problemi alla macchina quando si trov...