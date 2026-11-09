Credit Agricole propone a Banco Bpm avvio trattative per una fusione

(Adnkronos) - CrÃ©dit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra Banco Bpm e CrÃ©dit Agricole Italia. Come anticipato sabato da AdnKronos, l'accelerazione c'Ã¨ stata: la proposta di fusione amichevole tra il Banco e Credit Agricole Italia Ã¨ arrivata. Â...

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Crédit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia. Come anticipato sabato da AdnKronos, l’accelerazione c’è stata: la proposta di fusione amichevole tra il Banco e Credit Agricole Italia è arrivata.

Crédit Agricole ha formalmente proposto all’istituto di Piazza Meda di avviare una negoziazione per la creazione di un nuovo gruppo bancario attraverso l’integrazione di Banco Bpm e Crédit Agricole Italia.

L’ipotesi di fusione inversa, più cara ai francesi, alla fine non ha prevalso. Secondo quanto risulta ad AdnKronos, il tempismo dell’operazione si spiega con la necessità di evitare che il Banco possa diventare preda di altri istituti. Per ora il Banco, contattato da Adnkronos, non commenta ma sottolinea di aver avuto “ricezione della proposta”.

Secondo quanto risulta all’agenzia di stampa, ci saranno evoluzioni anche già in giornata.

Secondo i dettagli dell’operazione Crédit Agricole salirebbe al 45% del capitale del nuovo gruppo, mentre agli azionisti di Banco Bpm verrebbe riconosciuto un premio del 20% attraverso il rapporto di concambio. Il riconoscimento del premio, spiegano all’AdnKronos fonti finanziarie, era una dei problemi che la fusione inversa avrebbe posto.

Prevista inoltre una cedola straordinaria da un miliardo di euro a favore dei soci di Banco Bpm.

L’operazione onsentirebbe anche di realizzare sinergie per circa 800 milioni di euro. Il passaggio assembleare del voto dei soci di Banco Bpm sarebbe inoltre funzionale a evitare il lancio di un’offerta pubblica di acquisto.La proposta, di natura amichevole, viene presentata da Crédit Agricole come la naturale evoluzione della partnership di lungo periodo tra i due gruppi e della reciproca conoscenza maturata nel corso degli anni.

Il progetto strategico punta a dare vita al terzo gruppo bancario italiano, con circa 6,5 milioni di clienti e una rete di oltre 2.300 filiali. Un nuovo operatore capace di coniugare la forte presenza territoriale dei due istituti con la solidità finanziaria e le competenze del gruppo francese.

Alla base dell’iniziativa, sottolinea Crédit Agricole, c’è una visione industriale e imprenditoriale di lungo periodo: unire due realtà profondamente radicate nel mercato italiano per creare un nuovo campione nazionale, aprire una nuova fase di sviluppo e ampliare le prospettive di crescita.

Il progetto prevede la salvaguardia dell’identità e dell’autonomia operativa della società risultante dalla fusione, con un assetto di governance equilibrato. Il consiglio di amministrazione continuerebbe a essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, mentre l’attuale amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, verrebbe confermato alla guida della nuova realtà. Un dato, spiegano le stesse fonti ad AdnKronos, che evidenzia l’intenzione di procedere in modo amichevole, poco traumatico e in sostanziale continuità.

Per l’economia italiana e le comunità locali, questo nuovo campione nazionale contribuirebbe a rafforzare la solidità e la competitività del settore bancario italiano. La sua solidità finanziaria e la vicinanza ai territori gli consentirebbero di fornire un maggiore sostegno all’economia reale – in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e alle aziende di medie dimensioni – e di aumentare i propri investimenti a sostegno delle comunità locali. Per gli azionisti di Banco BPM, la proposta prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20%2, oltre al pagamento di un dividendo straordinario di Euro 1 miliardo agli attuali azionisti di Banco BPM. Le sinergie attese sono stimate in Euro 800 milioni3 all’anno. La potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24%4 dell’utile per azione di Banco Bpm nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie. In conseguenza del proprio apporto, Crédit Agricole incrementerebbe la propria partecipazione dall’attuale 29,6% del capitale di Banco BPM a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione.

La potenziale operazione sarebbe condizionata, inter alia, a: l’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm, con le maggioranze richieste per poter beneficiare del c.d. “whitewash”5 (esentando così Crédit Agricole S.A. dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria) e l’ottenimento delle autorizzazioni usuali per questa tipologia di operazioni (ivi incluse le autorizzazioni da parte di Bce nonché secondo la disciplina “golden power” italiana). L’operazione proposta a Banco Bpm potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2027. Sia per gli azionisti di Banco Bpm che per quelli di Crédit Agricole, la potenziale operazione offrirebbe un potenziale di creazione di valore a lungo termine, grazie a una maggiore dimensione, a un mix di attività più diversificato e a una maggiore resilienza. La proposta ha un obiettivo semplice: unire i punti di forza complementari di Banco BPM e Crédit Agricole Italia per costruire, insieme, un gruppo bancario e finanziario italiano più forte, più diversificato e più innovativo, che coniughi vicinanza e solidità, identità italiana e dimensione europea, radicamento col territorio e capacità di investimento.

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