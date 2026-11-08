Fiorentina-Juventus, proteste sul gol di Bremer: cos'è successo

(Adnkronos) - Proteste in Fiorentina-Juventus. Oggi, domenica 8 novembre, i viola hanno ospitato i bianconeri nell'undicesima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitrale. In occasione del gol del pareggio bianconero firmato da Bremer infatti, la squadra di Van...

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Proteste in Fiorentina-Juventus. Oggi, domenica 8 novembre, i viola hanno ospitato i bianconeri nell’undicesima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitrale. In occasione del gol del pareggio bianconero firmato da Bremer infatti, la squadra di Vanoli ha protestato per un presunto tocco di mano del centrale bianconero, con l’arbitro che però ha convalidato la rete.

Succede tutto al 66′.

Un corner dalla destra battuto da Alajbegovic trova Bremer nell’area piccola: il difensore brasiliano anticipa De Gea e firma il 2-2. Immediate le proteste viola, che indicano la mano, lamentando un presunto tocco irregolare. Le immagini però mostrano un tocco regolare di Bremer, che colpisce tra testa e spalla: il Var quindi, dopo qualche secondo di attesa, convalida il gol.

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