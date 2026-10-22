Finanza e mercati

Nel quadro dei prezzi dei carburanti in Italia, l’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT ha pubblicato ieri (21 ottobre) i dati più recenti per la modalità self service. I valori indicano una leggera evoluzione rispetto al giorno precedente, con differenze nette tra la rete autostradale e quella nazionale.

Andamento dei prezzi nella rete nazionale

Per quanto riguarda la modalità self service lungo le strade statali, il prezzo medio della benzina si è fermato a 2,024 euro al litro registrando un leggero calo rispetto ai 2,026 euro di ieri. Il diesel invece, ha chiuso la giornata a 2,260 euro al litro, un aumento di un centesimo rispetto ai 2,259 euro registrati il giorno precedente.

Questi dati suggeriscono che, pur mantenendosi nella stessa fascia di prezzo, la dinamica giornaliera è più volatile per il gasolio.

Confronto con la giornata precedente

Il confronto con i valori di ieri permette di cogliere la tendenza: la leggera riduzione della benzina indica una possibile pressione al ribasso su un mercato ancora soggetto a fluttuazioni legate al costo del petrolio, mentre l’incremento del diesel, per un eurocento, può riflettere una risposta a fattori logistici o a variazioni delle accise regionali.

Prezzi sulla rete autostradale

Nel contesto delle autostrade, i prezzi mostrano uno scenario diverso. Il cost of gasoline in modalità self service è risultato pari a 2,047 euro al litro, segnando un lieve rialzo rispetto ai 2,045 euro di ieri. Il gasolio invece, ha raggiunto la soglia di 2,300 euro al litro, superando i 2,294 euro dell’ultima rilevazione. Questo scatto rende il diesel la prima volta, da diversi mesi, a superare i 2,30 euro al litro sulle autostrade italiane.

Motivi delle differenze tra autostrade e strade statali

Le autostrade tendono a presentare prezzi più alti rispetto alla rete stradale tradizionale, principalmente per la maggiore presenza di distributori gestiti da grandi catene e per i costi di gestione degli impianti di rifornimento in zone ad alta affluenza. Inoltre, la differenza di taxazione locale e le accise differenziate per le aree di transito influenzano direttamente il prezzo finale al consumatore.

Gli operatori del settore, i viaggiatori e le imprese di trasporto dovranno tenere conto di questi margini per pianificare i propri costi di viaggio.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’Osservatorio MIMIT, continuerà a monitorare quotidianamente l’andamento dei prezzi, fornendo dati trasparenti e aggiornati. Gli utenti possono consultare i valori medi su self service per prendere decisioni informate, confrontare le offerte dei distributori e valutare l’impatto sui propri bilanci familiari o aziendali.