Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli

(Adnkronos) - Perde pezzi la Lazio. Oggi, domenica 8 novembre, i biancocelesti hanno sfidato il Napoli al Maradona nell'undicesima giornata di Serie A, in una partita dove Gattuso ha dovuto fare i conti con due infortuni. Nel corso del primo tempo infatti si sono fermati sia Josip Sutalo che Nuno T...