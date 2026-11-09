L'attore Russell Brand condannato a 10 anni e 6 mesi di prigione per reati sessuali

(Adnkronos) - Il noto attore e comico britannico Russell Brand è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di prigione per una serie di reati sessuali, tra cui stupro e aggressioni sessuali. La condanna è stata emessa dal giudice Joel Bennathan presso il Southwark Crown Court di Londra. Brand, 51 ann...

(Adnkronos) – Il noto attore e comico britannico Russell

Brand è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di prigione per una serie di reati sessuali, tra cui stupro e aggressioni sessuali. La condanna è stata emessa dal giudice Joel Bennathan presso il Southwark Crown Court di Londra.

Brand, 51 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato di quattro donne tra il 2004 e il 2009, approfittando della sua fama e del suo status di celebrità per commettere questi reati.

Le vittime hanno raccontato come Brand abbia usato la sua posizione di potere per renderle vulnerabili e come abbiano subito un trauma che è durato nel tempo.

Una delle vittime, in particolare, ha raccontato come sia stata stuprata da Brand in un bar di Londra nel 2004 e come abbia subito un trauma che l’ha resa incapace di andare avanti a causa della sua alta visibilità mediatica.

Un’altra vittima ha raccontato di essere stata abusata da Brand nella sua casa di lusso a Londra nel 2009, dopo averlo incontrato ad uno dei suoi concerti.

Il giudice Bennathan ha definito il comportamento di Brand di “stupefacente

arroganza” e ha sottolineato come abbia usato la sua fama per facilitare l’avvicinamento alle sue vittime.

La condanna è stata accolta con sollievo dalle donne coinvolte e dalle loro famiglie, che sperano che questo caso possa portare a cambiamenti più ampi nel sistema giudiziario britannico. La ministra della Cultura britannica, Lisa Nandy, ha in particolare definito questo caso un “risveglio” e ha sottolineato come gli uomini al potere continuino a sfruttare le donne nel settore dei media.

Brand sarà sottoposto a ulteriori indagini per altre denunce. La sua condanna segna la fine della sua carriera nello spettacolo, durante la quale è stato noto per il suo stile provocatorio e la sua immagine da ribelle.

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