Cyberattacchi, Severino ad Adnfinance: “Le istituzioni sono un bersaglio geopolitico. Danni immensi, intervenire con diritto internazionale".

(Adnkronos) – “Quando si arriva a colpire le grandi istituzioni, quelle che tendenzialmente hanno un livello di protezione estremamente elevato, ci rendiamo conto che dal privato al pubblico il tema dell’attacco hacker può riguardare tutti noi, nessuno escluso. Lo ha sottolineato ad Adnfinance, il format tv di Adnkronos, Paola Severino, presidente della Luiss School of Law e già ministra della Giustizia, commentando il presunto attacco alla Dia.

Un fenomeno che, secondo l’ex Guardasigilli, assume contorni sempre più preoccupanti anche sul piano geopolitico. “Sembra che questa forma di delinquenza voglia colpire gli interessi fondamentali dei Paesi”.

Il salto di qualità della criminalità informatica emerge soprattutto quando nel mirino finiscono le istituzioni pubbliche e i loro archivi riservati. Se gli attacchi rivolti a imprese e privati sfociano frequentemente in estorsioni e ricatti, quelli contro le strutture dello Stato possono avere finalità ben più ampie.“Gli attacchi alle strutture pubbliche possono rappresentare vere e proprie minacce di tipo geopolitico.

Si vuole minacciare un Paese e gli si fa comprendere che anche le istituzioni più importanti, anche quelle che detengono i dati più segreti e riservati, possono essere colpite”, spiega Severino. Particolarmente delicata è la sottrazione di informazioni giudiziarie e investigative. Dall’iscrizione di una persona nel registro degli indagati alle indagini sulla criminalità organizzata, fino alle informazioni relative alla prevenzione del terrorismo, la diffusione di dati riservati può produrre conseguenze difficilmente quantificabili”.

Le conseguenze di un cyberattacco possono essere rilevantissime e molto diversificate. Ed è praticamente impossibile prevederne tutti gli esiti e quindi l’entità del danno che si potrebbe provocare”. Severino richiama anche il ruolo della disinformazione. La diffusione di notizie false, soprattutto quando riguarda la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture, può contribuire a generare panico e alimentare quella che definisce una possibile “strategia del terrore”.

Ma il cybercrimine rappresenta anche una minaccia diretta per il sistema economico e finanziario. Quando una banca o una compagnia assicurativa subisce un attacco informatico, il danno non si limita alla possibile sottrazione di dati o denaro. A essere compromesso è soprattutto il rapporto fiduciario con i clienti. Alla domanda su quale possa essere l’impatto di una violazione informatica sulla fiducia dei risparmiatori, Severino risponde con un solo aggettivo: “Immenso”. “Ogni cliente di una banca, ogni persona che conta su un’assicurazione, a quel punto pensa che i propri dati non siano custoditi, non siano tutelati”.”Il rischio, spiega, è che il timore di un attacco si trasformi in sfiducia generalizzata verso gli intermediari finanziari e le istituzioni”. Sfiducia nelle istituzioni, sfiducia nell’economia, sfiducia nelle grandi entità come le banche e le assicurazioni. Una destabilizzazione che può diventare essa stessa uno degli obiettivi di chi utilizza gli strumenti digitali per colpire l’economia e la società.

Sul fronte normativo, il problema non è soltanto la capacità delle leggi di tenere il passo con l’evoluzione tecnologica. Secondo Severino, negli ultimi anni sono stati compiuti progressi importanti sia sul piano legislativo sia su quello investigativo. Ma resta una debolezza strutturale: la difficoltà di perseguire criminali informatici che operano oltre i confini nazionali. “Il problema più grande è quello della giurisdizione, perché gli autori degli attacchi hacker spesso si trovano in Paesi che hanno un basso livello di protezione normativa”. Anche quando gli investigatori riescono a individuare i responsabili, infatti, non è sempre possibile assicurarli alla giustizia. “Se questi soggetti si trovano in un Paese nel quale non esistono norme adeguate a tutela della cybersicurezza, è quasi impossibile perseguirli”, precisa Severino.

È il fenomeno del cosiddetto forum shopping della criminalità: la ricerca degli ordinamenti nei quali le regole sono meno stringenti e i controlli più deboli. “La criminalità andrà a cercare i luoghi nei quali i controlli sono minori”, avverte , sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale. L’Unione europea, osserva, dispone già di un quadro normativo articolato. Il vero nodo riguarda i Paesi esterni all’Europa e la difficoltà di costruire accordi efficaci in uno scenario internazionale segnato da guerre e tensioni geopolitiche. “Questa è la grande debolezza del sistema. Un sistema che oggi dovrebbe essere gestito a livello internazionale”.

Un altro fronte particolarmente delicato riguarda le criptovalute e il loro possibile utilizzo per attività illecite, dal riciclaggio al finanziamento del terrorismo. Secondo Severino, la disintermediazione finanziaria ha aperto nuovi spazi di rischio. Finché i trasferimenti di denaro venivano controllati e governati dalle banche, c’era qualcuno che registrava, scriveva e sapeva chi stava effettuando quel versamento o quell’incasso. Con alcune tipologie di criptovalute, invece, i trasferimenti possono avvenire senza una preventiva identificazione dei soggetti coinvolti. “Io credo che il riciclaggio abbia trovato degli spazi immensi, delle praterie sconfinate”, ha precisato Paola Severino. Il rischio riguarda non soltanto il denaro proveniente dalla criminalità organizzata e dalla corruzione, ma anche i flussi destinati al finanziamento del terrorismo.”Io non credo, ha precisato, che possa esistere un mondo sotterraneo nel quale un soggetto non identificato possa determinare spostamenti di valuta, di denaro o comunque di valori”. In questo contesto, l’ex ministra valorizza il ruolo dell’Italia nella lotta al riciclaggio e l’esperienza maturata dal sistema bancario nazionale nel contrasto alla criminalità organizzata. “L”Italia da questo punto di vista è molto avanti”, osserva, ricordando come le banche italiane siano state chiamate a dotarsi di sistemi antiriciclaggio fin dal 1992. Un’esperienza che oggi può rappresentare un vantaggio anche nella nuova stagione della finanza digitale”. “La nuova autorità europea antiriciclaggio, Amla, presieduta dall’italiana Bruna Szego, è uno degli strumenti fondamentali per rafforzare il contrasto ai flussi finanziari illeciti”, ha evidenziato.

La trasformazione dei sistemi di pagamento pone nuove sfide anche sul fronte dell’euro digitale. Severino invita a distinguere il progetto di una moneta digitale emessa dalle autorità monetarie dalle criptovalute il cui valore è determinato dalle oscillazioni del mercato. “La differenza tra l’euro digitale e una criptovaluta sarà appunto questa: un valore che è determinato dalle autorità monetarie e non dal flusso di mercato di un giorno”. La prospettiva dell’innovazione, secondo l’ex ministra, non deve però tradursi in un’accelerazione priva di adeguate garanzie. “Prima di attivare qualunque meccanismo digitale, senza naturalmente impedirne lo sviluppo, credo che si debba essere molto prudenti”. La condizione essenziale è che gli strumenti di controllo siano già disponibili al momento dell’introduzione delle nuove tecnologie.

La cybersecurity, infine, non può essere delegata esclusivamente alle istituzioni, alle imprese o alle autorità di vigilanza. Anche i cittadini hanno un ruolo decisivo nella protezione dei dati personali e nella prevenzione degli attacchi. Severino invita a prestare maggiore attenzione alle autorizzazioni concesse attraverso smartphone, tablet e altri dispositivi, evitando di fornire indiscriminatamente accesso alle proprie informazioni. “Ognuno di noi può rappresentare un punto di ingresso per l’accesso illegale ai propri dati”. Il rischio è che una singola violazione possa consentire ai criminali di raggiungere informazioni ulteriori, in una catena di accessi illegali. Nonostante l’aumento delle minacce, Severino invita a non cedere al panico, ricordando che i sistemi di controllo hanno finora, nel complesso, funzionato. Il messaggio conclusivo è un appello alla responsabilità individuale e collettiva:”Dobbiamo evitare di provocare un effetto domino. La parola d’ordine è massima prudenza”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)