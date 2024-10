Epidemia di influenza aviaria in Vietnam: strage di tigri in uno zoo

In Vietnam l’epidemia di influenza aviaria, virus H5N1, ha fatto una strage tra gli animali: uccise 47 tigri, 3 leoni e una pantera in un parco safari e in uno zoo.

Strage di tigri in Vietnam

I decessi delle tigri, avvenuti tra agosto e settembre 2023 nel parco safari privato di My Quynh e nello zoo di Vuon Xoai in Vietnam, sono stati confermati dal National Centre for Animal Health Diagnosis.

Secondo i risultati dei test del National Centre for Animal Health Diagnosis, gli animali sono morti “a causa del virus H5N1 di tipo A”. Dunque, l’epidemia di influenza aviaria scoppiata nello stato del Vietnam ha provocato una strage di tigri, uccidendo anche leoni ed una pantera.

I sintomi dei membri dello staff a contatto con gli animali

Per le condizioni di salute dei membri dello staff, a contatto con gli animali colpiti dal virus, è possibile tirare un sospiro di sollievo: non hanno mostrato sintomi respiratori riconducibili all’aviaria.

Le infezioni da H5N1 possono variare da lievi a gravi negli esseri umani e in alcuni casi possono persino essere fatali.

Le tigri in Vietnam

In Vietnam, secondo quanto riferito dall’Ong “Education for Nature” sono 385 le tigri che vivono in cattività. 310 sono tenute in fattorie e zoo di proprietà privata, solo le restanti 75 in strutture statali.