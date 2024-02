Non tutti forse ricordano Pedro Valti ma l’uomo è diventato virale prima che i social fossero una realtà così attuale. Nel 2005 infatti fu protagonista di un siparietto spiacevole con il conduttore dell’Eredità, che era Amadeus.

Cosa è successo all’Eredità

Era il 2005 quando Pedro si trovava a rispondere alle domande del conduttore dell’Eredità, Amadeus.

Il suo atteggiamento forzatamente scherzoso e ironico però fece innervosire Amadeus, che più volte interruppe il tempo per richiamarlo all’ordine, dicendogli che non era divertente.

“Ricordati che sei in una trasmissione televisiva, dovresti portare rispetto a chi guarda e a chi è accanto a te”.

La cosa degenerò, fin quando il conduttore gli chiese di lasciare lo studio.

Da quel momento Pedro è diventato davvero un fenomeno del web e in effetti il suo rancore verso Amadeus non è arretrato di un millimetro.

Anzi pochi giorni fa ha annunciato di essere in viaggio verso Sanremo e questo non prometteva nulla di buono.

Pedro a Sanremo

È diventata virale la foto che ritrae Pedro con un cartello fuori dall’Ariston, dove si sta svolgendo il Festival di Sanremo.

Si legge chiaramente che l’ex concorrente del quiz di Rai 1, tifa per Rose Villain. Per farlo la paragona alla famosa cipolla che fece infuriare Amadeus, risposta data a una domanda dell’epoca ma che assolutamente non c’entrava nulla con il quesito.

“Meglio della cipolla c’è solo Rose Villain”.

Poi su un altro cartello, parole al veleno verso Amadeus. In particolare, Pedro afferma di voler diventare politico solo per togliere dalla Rai il famoso personaggio televisivo.

Un insulto pesante che forse il diretto interessato ignora così come non dà peso alle azioni di Pedro. Tuttavia molti aspettano che dica qualcosa.

Di certo questa situazione è imbarazzante per lui ed è una buona occasione di visibilità per Pedro.