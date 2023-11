Clizia Incorvaia, i dettagli sulle nozze: "Saranno a ottobre, ho già qualche idea per l'abito"

Clizia Incorviaa ha svelato alcuni retroscena sulle sue attese nozze con Paolo Ciavarro che, a quanto pare, si terranno a ottobre 2024.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le nozze

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno coppia fissa ormai da oltre due anni, e la loro storia d’amore è stata consacrata dall’arrivo del loro primo figlio, Gabriele. I due hanno annunciato che a ottobre 2024 potrebbero diventare marito e moglie e nelle ultime ore, attraverso i social, Clizia ha svelato di volere i suoi figli (Gabriele e Nina) in veste di paggetto e damigella d’onore. La modella sembra essere più felice che mai per il suo matrimonio, e ha anche confessato di avere qualche idee per l’abito del suo matrimonio che – stando a quanto da lei stessa svelato via social – potrebbe essere di colore nero.

“Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza… Vestirsi di nero per sposarsi è un’antica tradizione piemontese. Quindi, la sposa non si veste solo di bianco. Un’affermazione che sicuramente farà saltare dalla sedia molte donne, coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile Kate Middleton o Lady D (per intenderci). La moda dell’abito da sposa nero non è sicuramente per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca, visto che l’usanza del bianco è abbastanza recente”, ha infatti dichiarato via social. Sarà vero? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.