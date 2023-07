Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti per il matrimonio? Pare proprio di sì. I due hanno condiviso sui social alcuni scatti che i fan hanno letto come un chiaro indizio dei fiori d’arancio e le parole dell’influencer sono risultate piuttosto ambigue.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti per il matrimonio?

Matrimonio in arrivo per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Questo, almeno, è quanto sostengono i fan. La coppia si trova in Sicilia insieme al piccolo Gabriel e a Nina, la bimba che l’influencer ha avuto da Francesco Sarcina. Via Instagram stanno documentando i loro giorni siciliani, ma i seguaci hanno notato alcuni indizi che sembrano non lasciare spazio a dubbi: le nozze sono vicine.

Gli indizi del matrimonio tra Clizia e Paolo

Clizia e Paolo stanno condividendo molte foto della loro vacanza in Sicilia, ma la didascalia di un post ha entusiasmato i fan. La Incorvaia ha pubblicato uno scatto in cui si mostra con un costume da bagno intero di colore bianco. La scritta, anche se in inglese, è chiara: “La sposa (forse)“. Come se non bastasse, l’influencer ha aggiunto una didascalia ambigua: “La sposa…“.

Clizia Incorvaia rompe il silenzio

“Ma ci vuoi dire qualcosa o ti piaceva il costume?“, oppure “Che ci vuoi dire Clizia??? Sei bellissima con questo costume e soprattutto sei una donna innamorata e madre, parlano i tuoi occhi nell’ultimo scatto… occhi D’AMORE“: questi sono solo alcuni dei commenti dei fan. La Incorvaia, a questo punto, ha rotto il silenzio: