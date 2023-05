Nelle ultime ore Oriana Marzoli ha annunciato attraverso i social la fine della sua storia d’amore con Daniele Dal Moro e lui ha rotto il silenzio confermando la vicenda.

Oriana e Daniele: l’addio

Oriana Marzoli si è mostrata visibilmente provata attraverso i social e ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Daniele Dal Moro. Daniele a sua volta ha rotto il silenzio con i fan dei social e ha svelato che lui e l’influencer avrebbero avuto delle divergenze inconciliabili. Daniele ha anche aggiunto che Oriana sarebbe stata infastidita dal fatto che lui, di recente, abbia incontrato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (loro ex compagni d’avventura al GF Vip).

“Abbiamo avuto delle incomprensioni. Ci sono state tante litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino. Non è il motivo della rottura, ma non ha certo agevolato. Io non volevo fare nulla di male. Ho detto a Oriana che avrei visto Edo e Antonella, voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata. Non ci capiamo, abbiamo litigato perché lei dice che non mi espongo sui social. Lei quando ha qualcosa che non va toglie le foto, poi le rimette. Io le ho detto ‘se tu fai così come se avessi 16 anni, io foto con te non ne faccio più’. E io sono uno che sui social non mette nulla, eppure ho messo qualcosa per lei, per voi che siete sempre stati carini. Io da quel punto di vista sono molto timido. Non pubblico nulla del mio lavoro, della mia vita. Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde”, ha dichiarato Daniele che, nei giorni scorsi, si era sfogato via social con i suoi fan a causa delle continue intromissioni subite nella sua vita privata.